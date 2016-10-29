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CHP'li vekil 'a silahlı saldırı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı , Aydın'da bir restaurantta silahlı saldırıya uğradı. Bülent Tezcan'ın ayağından yaralandığı belirtildi.

CHPli vekile silahlı saldırı

CHP Genel Başkan Yardımcısı , Aydın'da silahlı saldırıya uğradı. Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki bir restorantta parti üyeleriyle yemek yiyen Tezcan, yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Ayağından vurulan Tezcan, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

"KORKULACAK BİR ŞEY YOK"
CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'a yapılan silahlı saldırıya ilişkin, "Ailesinden aldığımız bilgiye göre bir kurşun isabet etmiş. Korkulacak birşey yok" dedi.



"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ OLAYA MÜDAHALE ETMİŞ DURUMDA"
CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın restoranda silahlı saldırıya uğramasına ilişkin, "Sükunetli yaklaşmak gerekiyor. Şu anda zaten güvenlik güçlerimiz olaya müdahale etmiş durumda." dedi.

İnci, gazetecilere yaptığı açıklamada, isminin "Alparslan" olduğu öğrenilen şüphelinin Tezcan'a yaklaşıp bir şeyler söyledikten sonra bacağına ateş ettiğini, olayın sebebinin belli olmadığını söyledi.

İnci, "Buradan partililerime sesleniyorum. Sükunetli yaklaşmak gerekiyor. Şu anda zaten güvenlik güçlerimiz olaya müdahale etmiş durumda. Soruşturma devam ediyor. Herkesin sakin olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tezcan ile yemek yiyen CHP Parti Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Süleyman Bülbül de yemeğin ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yürüyüşüne katılmayı planladıklarını belirterek, "O anda biri bağırarak kalktı, bir el ateş edip, sonra da küfür etti. Sonra da kaçtı." diye konuştu.
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi 19:32
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Atilla ko&#231; Atilla koç

Tezgahtır...iyi bilirler bu numaraları

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 29.10.2016 20:33
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