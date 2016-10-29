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Bu da kadın yapılanması

Bu da kadın yapılanması
Teröristbaşı Gülen ve çetesinin kadın yapılanmasına büyük darbe indirildi. Manisa merkezli olarak örgütün kadın yapılanmasına 9 ilde operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı verilen 90 kişiden 78'inin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında 'il kadın imamı' E.U.'nun da bulunduğu kaydedildi.
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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