Bir kez daha serbest

Polise mukavemetten tutuklanan yeraltı dünyasının tanınmış ismi Onur Özbizerdik yine tahliye edildi. Ünlü mafya babası Dündar Kılıç'ın torunu Onur Özbizerdik, 25 Eylül'de eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'la İstanbul Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında tartışmış ve olaya polisler müdahale etmişti. Gelen polislere direnenve bir memurunkulağını ısıranÖzbizerdik, "Görevlimemura mukavemet"suçundantutuklanmıştı. 12 yıla kadar hapis istenen Özbizerdik'in 'tutuklamanın verilmesi beklenen ceza ile ölçülü olmaması' gerekçe gösterilerek serbest bırakıldığı öğrenildi.
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