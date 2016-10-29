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Bir kez daha serbest

Bir kez daha serbest
Polise mukavemetten tutuklanan yeraltı dünyasının tanınmış ismi yine tahliye edildi. Ünlü mafya babası Dündar Kılıç'ın torunu Onur Özbizerdik, 25 Eylül'de eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'la İstanbul Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında tartışmış ve olaya polisler müdahale etmişti. Gelen polislere direnen ve bir memurun kulağını ısıran Özbizerdik, "Görevli memura mukavemet" suçundan tutuklanmıştı. 12 yıla kadar hapis istenen Özbizerdik'in 'tutuklamanın verilmesi beklenen ceza ile ölçülü olmaması' gerekçe gösterilerek serbest bırakıldığı öğrenildi.
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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