Bin lira için iki kişi öldü

Adana'da 26 Ekim günü oto tamirciliği yapan Ercan Günhan, işyerine gelen Cem Gür tarafından kalbinden tabanca ile vuruldu. Hastaneye kaldırılmak istenen Günhan yolda öldü. Otomobil ile kaçan Gür, bir saat sonra aynı silahı başına dayayıp ateş ederek canına kıydı. İki kişinin ölümü ile sonuçlanan olayı araştıran polis, vahşetin bin liralık borçalacak kavgası nedeniyle meydana geldiğini belirledi. Aracını tamir ettiren Cem Gür, Ercan Günhan'a bin lira borçlandı. Ancak borcunu geciktirdi. Ödeme için ise zaman istedi. Erteleyeceğini söyleyen Ercan Günhan, ancak borcun 5 bin liraya yükseleceğini söyledi. İkilinin tartışması kavgaya dönüştü. Çılgına dönen Cem Gür, belindeki tabancayı çıkartıp, Günhan'ın göğsüne dayadıktan sonra tek el ateş etti. Daha sonra dan tamirhanede bulunanların şaşkın bakışları arasında silahı kendi kafasına dayayıp tetiğe bastı, ancak tabanca ateş almadı. Araya giren vatandaşların tepkisi üzerine tamirhaneden çıkıp aracına binen Cem Gür olay yerinden kaçtı. Bir saat sonra da aynı tabancayla intihar etti.