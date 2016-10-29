Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun telefonu

Alınan bilgiye göre, Tezcan'ın Aydın'da bir restoranda silahlı saldırı sonucu ayağından yaralanması üzerine Yıldırım'ın, Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradığı ifade edildi.

Görüşmenin detayına ilişkin açıklama yapılmazken Başbakan Yıldırım'ın Kılıçdaroğlu'na üzüntülerini belirterek geçmiş olsun dilediği öğrenildi.

Öte yandan, Kılıçdaroğlu'nun da olayı duyar duymaz il başkanı ve partililerden bilgi aldığı, gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.