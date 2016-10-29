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Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun telefonu

'ın, CHP Genel Başkanı 'nu arayarak, CHP Genel Başkan Yardımcısı 'ın yaralanması nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği belirtildi.

Başbakandan Kılıçdaroğluna geçmiş olsun telefonu

Alınan bilgiye göre, Tezcan'ın Aydın'da bir restoranda silahlı saldırı sonucu ayağından yaralanması üzerine Yıldırım'ın, Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradığı ifade edildi.

Görüşmenin detayına ilişkin açıklama yapılmazken Başbakan Yıldırım'ın Kılıçdaroğlu'na üzüntülerini belirterek geçmiş olsun dilediği öğrenildi.

Öte yandan, Kılıçdaroğlu'nun da olayı duyar duymaz il başkanı ve partililerden bilgi aldığı, gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi 21:07
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