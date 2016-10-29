Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara YHT Gar açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin nüfusunun yüzde 55'ini oluşturan 14 vilayetimize hızlı tren ağlarını dantel gibi dokuya dokuya geliyoruz. Bu millete hizmet etmek ibadettir." dedi.

Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı açılış töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "İşte eser işte Ankara'nın tren garı. Sayın Cumhurbaşkanım Ankara sadece Türkiye'nin değil, Yüksek Hızlı Tren ağlarının da başkenti olmaya başladı. Ankara'dan, Konya'ya, Eskişehir'e... Gelecekte Uşak'a, Manisa'ya, İzmir'e, Yozgat'a, Sivas'a, Erzincan'a, Konya, Karaman, Mersin, Antep'e velhasıl Türkiye'nin nüfusunun yüzde 55'ini oluşturan 14 vilayetimize yüksek hızlı tren ağlarını dantel gibi örüyoruz. Bu millete hizmet etmek ibadettir. Bugün dünyanın en büyük projelerini yapan ülkelerden biri Türkiye'dir. Sayın Cumhurbaşkanım sizin bir prensibiniz var. Küresel krizi aşmanın yolu büyük projeleri hayata geçirmektir. Türkiye 50 yıldır gündemden düşmeyen büyük projeleri birer birer hayata geçiriyor" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım açılış törenindeki konuşmasında şunları kaydetti:

Cumhuriyetimizin 90. kuruluş yıldönümünde bilindiği gibi 29 Ekim 2013'te açılışını yaptığımız dünyanın en büyük en önemli Marmaray'ı milletimizin hizmetine sunduk.

Hem söyledim büyük eserler İstanbul'a yapılıyor diye işte eser. Başkent'e kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Ankara sadece Türkiye'nin başkenti değil, Ankara YHT'lerin de başkenti olmaya başladı. Ankara'dan İstanbul, Konya'ya ve gelecekte Manisa'ya İzmir'e Kırıkkale'ye Yozgat'a Kayseri'ye Mersin Adana'ya ulaşacağız. Dantel gibi dokuya dokuya öre öre geliyoruz.

Bu millete hizmet etmek ibadettir. Sizin bir prensibiniz var. Küresel krizi aşmanın yolu yatırım yapmak, hizmet üretmek büyük projeleri hayata geçirmektir. Türkiye'yi kriz teğet geçti. Büyük projeler birer birer hayata geçiriliyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray ve yakın zamanda Avrasya Tüneli ile Asya'yı Avrupa ile birleştireceğiz.

Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan indirdi. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları da trenleri geçiriyor. Cumhurbaşkanımız dedi ki laf değil, eser siyaseti yapacağız. Ülkeye millete hizmet yapacağız dedi. 14 yıl boyunca hep böyle yaptık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Havayolunu halkın yolu yaptık. Hızlı tren ile yurdu bir baştan bir başa donatıyoruz. Hızlı tren hattını hizmete aldığımızda coğrafyamızın dönüm noktalarından biri oldu. Eskişehir'den Ankara'ya Ankara'dan İstanbul'a seyahatlerin yüzde 72'si yüksek hızlı tren ile yapılıyor. Yüzde 66 vatandaşımız Konya Ankara hızlı tren hattını kullanıyor. Ankara İstanbul Konya Osmanlı'nın Selçuklu'nun başkentini hızlı tren hatlarıyla birleştirmiş olduk.

28,5 milyon vatandaşımız ziyaret etti. Modern Ankara tren garı 725 trilyon harcanarak bu hale geldi. Devletin kasasından para çıkmadı. Ankaralılara Türkiye'nin her tarafından gelen vatandaşlarımıza hizmet verecek. Değerli kardeşlerim burada her gün 150 bin kişi gelip geçecek. Ankara'nın yaşam merkezi haline gelecek. Seyahat edenler, bir yerden bir yere transfer edenler burada insanların buluştuğu görüştüğü bir mekan haline geldi.

Hızlı trenlerimiz büyümeye devam ettikçe eserler de büyümeye devam edecek. Ülkemize milletimize hayırlı uğurlu olsun. Çalışan çabalayan gayret eden Süleyman Karaman ve demir yolları ekiplerine de teşekkür ediyorum. Ahmet Arslan ve ekibine de teşekkür ediyorum.