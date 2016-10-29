Banker Bilo gerçek oldu

Musul'dayaşayan GaniSait Ömer'in5 çocuğundan3'ünün boğazında8 ay öncekitle oluşmayabaşladı. Çaresizbaba, çocuklarınıntedavisi için Türkiye'ye gelmekistedi. Tanıştığı bir kişi, bununkarşılığında kendisinden bin 750dolar istedi. Parayı toparlayanÖmer, ailesiyle birlikte Musul'danayrıldı. Anlaştığı kişi ise Ömerailesini, Türkiye diye boş bir araziyebıraktı. Bir süre sonra Suriye'ninEl-Bab kasabasındaolduklarını öğrenen aile, dolandırıldıklarınıanladı. Ardından çaresizCerablus'a sığındı. Baba GaniSait, "Tek isteğim çocuklarımınsağlığına kavuşması" dedi.
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