  1. Koca kalkanı
  2. Tatlı drone

Banker Bilo gerçek oldu

Banker Bilo gerçek oldu
Musul'da yaşayan Gani Sait Ömer'in 5 çocuğundan 3'ünün boğazında 8 ay önce kitle oluşmaya başladı. Çaresiz baba, çocuklarının tedavisi için Türkiye'ye gelmek istedi. Tanıştığı bir kişi, bunun karşılığında kendisinden bin 750 dolar istedi. Parayı toparlayan Ömer, ailesiyle birlikte 'dan ayrıldı. Anlaştığı kişi ise Ömer ailesini, Türkiye diye boş bir araziye bıraktı. Bir süre sonra Suriye'nin El-Bab kasabasında olduklarını öğrenen aile, dolandırıldıklarını anladı. Ardından çaresiz Cerablus'a sığındı. Baba Gani Sait, "Tek isteğim çocuklarımın sağlığına kavuşması" dedi.
Etiketler: ,
  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar