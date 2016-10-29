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Bahçeli ilk defa 29 Ekim için Beştepe'de!

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen tebrikat törenine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin yöneticileri ile birlikte katılması dikkat çekti.

Bahçeli ilk defa 29 Ekim için Beştepede!

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen tebrikat törenine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin yöneticileri ile birlikte katılması dikkat çekti.

Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı'nda cumhuriyet bayramı Tebriklerini Kabul Töreni düzenlendi. Davetliler, tek tek Erdoğan'a tebriklerini iletti.

Tebrik için Cumhurbaşkanlığı'na gidenler arasında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile kuvvet komutanları, yüksek yargı başkanları, Bakanlar Kurulu üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, millevtekilleri, generaller, misyon şefleri yer aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmediği tebrikat törenine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk kez katıldı. Bahçeli'nin yanı sıra MHP yöneticileri de törende yer aldı.

Bazı yabancı ülkelerin Ankara'daki büyükelçileri, Erdoğan ile tercüman aracılığıyla uzun uzun sohbet edince program aksamaya başladı. Bunun üzerine protokol görevlileri, bazı büyükelçileri uyardı.
  • 29 Ekim 2016, Cumartesi 17:21
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