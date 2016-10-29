Araçta yer mi yoktu paşam

İzmir'deki FETÖ iddianamesi tamamlandı. Dönemin İzmir Emniyet Müdürü olan Celal Uzunkaya'nın ifadesi de iddianameye girdi.
SAF DEĞİŞTİRDİ
Söz konusu ifadeye göre Hava Teknik Okulu'nun Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural, darbe gecesi İstanbul Moda'da Korgeneral MehmetŞanver'in düğününe katıldı. Darbe başarısız olunca safdeğiştirmeye çalıştı. Cural önce kendisini cep telefonundan arayan Uzunkaya'ya darbeciler tarafından derdest edildiğini söyledi. Ancak daha sonra kendisini bıraktıklarını belirtti.
KAMERALARA YANSIDI
Bu duruma şaşıran Uzunkaya, "Neden onları götürdülerde seni bıraktılar. Araçtayer mi yoktu paşam. Sendenhuylandım" dedi. Cural daha sonra eşinden Uzunkaya'ya mesaj atmasını istedi. Bunun üzerine Cural'ın eşi de Uzunkaya'ya, "Eşimle irtibat kuramıyoruz" diye mesaj attı. Ancak kamera görüntüleri, bunu yalanladı.
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