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Araçta yer mi yoktu paşam

’a, Moda’daki düğünde dokunulmadı. Foyasını İzmir Emniyet Müdürü ortaya çıkarınca, karısına ‘Kocamı da aldılar’ mesajı attırdı. Yine de kaçamadı...

Araçta yer mi yoktu paşam
İzmir'deki iddianamesi tamamlandı. Dönemin İzmir Emniyet Müdürü olan Celal Uzunkaya'nın ifadesi de iddianameye girdi.

SAF DEĞİŞTİRDİ
Söz konusu ifadeye göre Hava Teknik Okulu'nun Komutanı , darbe gecesi İstanbul Moda'da Korgeneral Mehmet Şanver'in düğününe katıldı. Darbe başarısız olunca saf değiştirmeye çalıştı. Cural önce kendisini cep telefonundan arayan Uzunkaya'ya darbeciler tarafından derdest edildiğini söyledi. Ancak daha sonra kendisini bıraktıklarını belirtti.

KAMERALARA YANSIDI
Bu duruma şaşıran Uzunkaya, "Neden onları götürdüler de seni bıraktılar. Araçta yer mi yoktu paşam. Senden huylandım" dedi. Cural daha sonra eşinden Uzunkaya'ya mesaj atmasını istedi. Bunun üzerine Cural'ın eşi de Uzunkaya'ya, "Eşimle irtibat kuramıyoruz" diye mesaj attı. Ancak kamera görüntüleri, bunu yalanladı.


Ceyhan TORLAK
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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