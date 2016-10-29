Annesi hastaneye bırakıp kaçtı

İzmir'de doğan "Deniz"bebeğin dramı yürek yaktı. MinikDeniz, geçen Pazar günü ÇiğliBölge Eğitim Hastanesi'ndedünyaya gözlerini açtı. Doğumunardından anne, "Çocuğu istemiyorum"diyerek hastanedenayrıldı. Böylece annesi tarafındanterk edilen Deniz bebek hayatayalnız başladı. Ne yapacaklarınışaşıran hastane personeli isedurumu emniyet ile Aile veSosyal Politikalar İl Müdürlüğüyetkililerine anlattı. Ailesiher yerde aranan Deniz, annesindengeçen enfeksiyon nedeniyletedaviye alındı. Hemşireler vedoktorlar, talihsiz bebeğesahip çıktı. Deniz'in tedavisi içintüm hastane seferberlik başlattı.
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