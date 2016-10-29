Annesi hastaneye bırakıp kaçtı

İzmir'de doğan "Deniz" bebeğin dramı yürek yaktı. Minik Deniz, geçen Pazar günü Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde dünyaya gözlerini açtı. Doğumun ardından anne, "Çocuğu istemiyorum" diyerek hastaneden ayrıldı. Böylece annesi tarafından terk edilen Deniz bebek hayata yalnız başladı. Ne yapacaklarını şaşıran hastane personeli ise durumu emniyet ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine anlattı. Ailesi her yerde aranan Deniz, annesinden geçen enfeksiyon nedeniyle tedaviye alındı. Hemşireler ve doktorlar, talihsiz bebeğe sahip çıktı. Deniz'in tedavisi için tüm hastane seferberlik başlattı.