Alman hesabı!

Üst akıl, karanlık emelleri için Türkiye'yi hedef alan şer ittifaklarını kanatları altına aldı. Bunun son örneği Musul'da yaşandı. Teröristbaşı Öcalan'ın bir dönem sağ kolu olan Sait Çürükkaya 2 gün önce Musul'da yaralandı. Bir gözünükaybeden Çürükkaya, Erbil'de hastaneye kaldırıldı. PKK'lı Çürükkaya için yıllardır yaşadığı Almanya'dan dün Erbil'e bir uçak ambulans ve doktor gönderildiği açıklandı. Doktorların muayene ettiği Çürükkaya'nın şimdilik Almanya'ya naklini uygun görmedikleri ve bir süre daha hastanede kalması gerektiğine karar verdikleri açıklandı. Örgütte üst düzey yöneticilik yapan Çürükkaya, Öcalan'ın yakalanması sonrası Almanya'da yaşıyordu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.