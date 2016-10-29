  1. 157 ton patlayıcı ele geçti
  2. Güle güle şehidim

Alman hesabı!

Batı’nın iki yüzlülüğü bir kez daha kanıtlandı. , ’da yaralanan terör örgütü ’nın sözde eski yöneticisi için uçak yolladı!

Alman hesabı!
Üst akıl, karanlık emelleri için Türkiye'yi hedef alan şer ittifaklarını kanatları altına aldı. Bunun son örneği 'da yaşandı. Teröristbaşı Öcalan'ın bir dönem sağ kolu olan Sait Çürükkaya 2 gün önce Musul'da yaralandı. Bir gözünü kaybeden Çürükkaya, Erbil'de hastaneye kaldırıldı. 'lı Çürükkaya için yıllardır yaşadığı Almanya'dan dün Erbil'e bir uçak ambulans ve doktor gönderildiği açıklandı. Doktorların muayene ettiği Çürükkaya'nın şimdilik 'ya naklini uygun görmedikleri ve bir süre daha hastanede kalması gerektiğine karar verdikleri açıklandı. Örgütte üst düzey yöneticilik yapan Çürükkaya, Öcalan'ın yakalanması sonrası Almanya'da yaşıyordu.
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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