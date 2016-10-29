9 bin personel alınacak!

Sağlık Bakanlığı, bu yıl içinde gerçekleştirilen alımların yanı sıra yine değişik pozisyonlarda 4 bin 984 sözleşmeli personel ve tabip, uzman tabip, diş tabibi, uzman diş tabibi, eczacı kadrolarına 3 bin 717 personel alımı yapacak.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ve bağlı kuruluşların sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaç duyduğu personel için 2016 yılı içerisinde kura yoluyla uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı olmak üzere, 12 bin 710 sağlık personeli alımı gerçekleştirildi.

KPSS yoluyla çeşitli kadro ve unvanlara 2 bin 807 kişi 26 Ekim'de yerleştirildi ve 8 bin 825 kadrolu, 3 bin 90 sözleşmeli (4/B) olmak üzere toplam 11 bin 915 sağlık personeli alımı yapıldı.

33 BİN 326 PERSONELİN İSTİHDAMI SAĞLANMIŞ OLACAK

KPSS yoluyla ÖSYM tarafından 3 Kasım'a kadar adayların tercihleri alınmak suretiyle, değişik pozisyonlarda 4 bin 984 sözleşmeli (4/B) personel istihdamı için başvuru gerçekleştirilecek.

Öte yandan, yine yıl sonuna kadar tabip, uzman tabip, diş tabibi, uzman diş tabibi, eczacı kadrolarına kura yoluyla 3 bin 717 personel alımı yapılması planlandı.

Bu kapsamda, 2016 yılında toplam 33 bin 326 personel istihdamı sağlanmış olacak.