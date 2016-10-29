157 ton patlayıcı ele geçti

Diyarbakır'dajandarma tarafından Hazroİlçesi kırsalındaki Reşik mahallesisınırlarında yapılan operasyonlarda, 2 ayrı yerde,el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 3 bin 200 torbahalinde 157 ton amonyum nitrat ile 5 plastik bidonda yaklaşık birton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kulp ilçesine bağlı Havro Tepebölgesindeki operasyonda ise 2 piknik tüple hazırlanarak amonyum/nitratla güçlendirilerek, 2 farklı alanda güvenlik kuvvetlerinin geçişgüzergâhına döşenen el yapımı patlayıcılar bulundu. Patlayıcılar imhaedilirken, olayla ilgili 1 kişide gözaltına alındı.
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