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157 ton ele geçti

157 ton patlayıcı ele geçti
Diyarbakır'da jandarma tarafından Hazro İlçesi kırsalındaki Reşik mahallesi sınırlarında yapılan operasyonlarda, 2 ayrı yerde, el yapımı yapımında kullanılan 3 bin 200 torba halinde 157 ton amonyum nitrat ile 5 plastik bidonda yaklaşık bir ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.



Kulp ilçesine bağlı Havro Tepe bölgesindeki operasyonda ise 2 piknik tüple hazırlanarak amonyum/ nitratla güçlendirilerek, 2 farklı alanda güvenlik kuvvetlerinin geçiş güzergâhına döşenen el yapımı patlayıcılar bulundu. Patlayıcılar imha edilirken, olayla ilgili 1 kişide gözaltına alındı.


Hüseyin KAÇAR
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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