Yine köpek dehşeti

Sakarya'da geçtiğimiz aylarda Cem Acar'a ait otomobil köpek sürüsünün saldırısına uğradı. Benzer bir olay ise dün Muğla'da yaşandı. Kahraman Karakaya, bir hafta önce 50 bin liraya araba aldı. Aracını evinin önüne park etti. İşe gitmek için arabasının yanına geldiğinde ise otomobilinde hasar meydana geldiğini gördü. Komşularının gece saatlerinde aracının yanına köpeklerin gelip ve gürültü çıkardıklarını söylediğini belirten Kaya, "Sakarya'da köpeklerin saldırısına uğrayan araçla aynı marka. Konunun araştırılmasını istiyorum." dedi.
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