Yakalama tutanağı yok

Akıncı Hava Üssü'nde yakalanan FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez hakkında açılan soruşturmada ilginç ayrıntılara ulaşıldı. Müfettişlere ifadeveren hakimler, dosyada Öksüz'ün Akıncı Üssü'nüniçinde yakalandığına dair bilgi ve yakalama tutanağıbulunmadığını belirterek bazı bilgilerin gizlenmişolabileceğini açıkladı.
Jandarmanın düzenlediği dosyayı da inceleyen HSYK müfettişleri, söz konusu dosyada Öksüz'ün üssün çevresinde dolaşırken görüldüğüne dair bilgiler yer aldığını ancak herhangi bir yakalama tutanağınınolmadığını belirledi. Öksüz'ün, normal şartlarda bir sivilingirmesinin mümkün olmadığı bir üste yakalanmasınarağmen nasıl salıverildiği ve kimler tarafındankorunduğu araştırılıyor.
Bilgilerin dosyaya konulmamasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca açılan idari soruşturma da sürüyor.
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