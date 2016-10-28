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Yakalama tutanağı yok

Yakalama tutanağı yok
Akıncı Hava Üssü'nde yakalanan 'nün "Hava Kuvvetleri ı" 'ü serbest bırakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez hakkında açılan da ilginç ayrıntılara ulaşıldı. Müfettişlere ifade veren hakimler, dosyada Öksüz'ün Akıncı Üssü'nün içinde yakalandığına dair bilgi ve yakalama tutanağı bulunmadığını belirterek bazı bilgilerin gizlenmiş olabileceğini açıkladı.

Jandarmanın düzenlediği dosyayı da inceleyen HSYK müfettişleri, söz konusu dosyada Öksüz'ün üssün çevresinde dolaşırken görüldüğüne dair bilgiler yer aldığını ancak herhangi bir yakalama tutanağının olmadığını belirledi. Öksüz'ün, normal şartlarda bir sivilin girmesinin mümkün olmadığı bir üste yakalanmasına rağmen nasıl salıverildiği ve kimler tarafından korunduğu araştırılıyor.

Bilgilerin dosyaya konulmamasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca açılan idari soruşturma da sürüyor.

ÖZGÜR CEBE
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