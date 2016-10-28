Vicdan davası!

İstanbul Kadıköy'de, 19 Ocak günü kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Büşra Taşlı'ya (20) psikolog Zeynep Nur Koşan otomobiliyle çarptı. Talihsiz kız hayatını kaybetti. Önceki gün Koşan'ın yargılandığı davada karar duruşması görüldü. Adli Tıp Kurumu İstanbul Trafik İhtisas Dairesi'nden beklenen rapor dosyaya ulaştı. Trafik İhtisas Dairesi Başkanı ve 2 mühendis tarafından hazırlanan raporda, sanığın asli kusurlu, yayanın da alt düzeyle tali kusurlu olduğu kaydedildi. Raporda, sanık Zeynep Koşan'ın aracıyla, trafik lambalarının bulunduğu yaya geçidine yaklaşırken hızını düşürmediği ve kırmızı ışıkta durmadığı anlatıldı. Büşra Taşlı'nın yaya buton kontrollü trafik lambalarının bulunduğu yaya geçidini yeşil ışıkta kullandığı anlatılan raporda, genç kızın hızla yaklaşan aracı yeterince kontrol etmeden dikkatsizce yoldan geçtiğinden dolayı alt düzeyde kusurlu olduğu aktarıldı. Davayı karara bağlayan mahkeme, duruşma boyunca gözyaşı döken Koşan'a 3 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Sanığın sürücü belgesinin 1 yıl süreyle geri alınmasına hükmeden mahkeme, hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını da kaldırdı. Davanın avukatı Efkan Bolaç, kanun hükmünde kararname gereği sanığın hapis yatmayacağını belirtti. Büşra'nın babası Erol Taşlı, "Davamız sonuçlandı ama bir üst mahkemeye itirazımızı yapacağız. Kızımın katilini vicdanen affetmedim ve hakkımı da helal etmiyorum. Onu vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" dedi.