Uzunkaya: İtirafları gören FETÖ rahat durmuyor

Emniyet müdürlerinin özgeçmişinin okunması sırasında, Celal Uzunkaya'nın geçmişte kendisine kurulan FETÖ'nün kumpas davasında yargılandığı ve beraat ettiği bilgisi de paylaşıldı.

Yeni Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın ise Gazi Üniversitesi'nde sosyal bilimler alanında doktora tezi hazırladığı öğrenildi. Kararname ile İzmir'in yeni Emniyet Müdürü olan Hüseyin Aşkın, görevini Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Celal Uzunkaya'dan devraldı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü toplantı salonundaki törene Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti milletvekilleri Atilla Kaya, Necip kalkan, CHP milletvekilleri Atilla Sertel, Murat Bakan, Musa Çam, Cumhuriyet Başsavcı vekili Okan Bato, Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun, eski emniyet müdürleri ile halen görevde bulunan üst düzey polis müdürleri de katıldı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ FORSUNU TESLİM ETTİ

Emniyet müdürlerinin özgeçmişinin okunduğu törende bazı ayrıntılar dikkat çekti. Celal Uzunkaya'nın özgeçmişinde FETÖ'nün geçmişte kendisine kurduğu kumpas davasında yargılandığı ve beraat ettiği bilgisi paylaşıldı. Yeni Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın ise halen Gazi Üniversitesi'nde sosyal bilimler alanında doktora tezi hazırladığı öğrenildi.

Törende Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, görevini Hüseyin Aşkın'a devretti. Bu sırada müdürlük forsunu da teslim etti. Forsu alan yeni Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Forsu gururla ve onurla teslim alıyorum. Mesai arkadaşlarımla birlikte göreve onurumla devam edeceğim" dedi. Veda konuşması için kürsüye çıkan Celal Uzunkaya, göreve ilk başladığı andaki heyecanı bu günde de yaşadığını söyledi. Hizmet verilen kesimlere mutlaka hesap verilmesi gerektiği anlayışına sahip olduğunu vurgulayan Celal Uzunkaya, bunu sembolik anlamda değil görevimin her aşamasında hizmet alan insanlarla açıklıkla paylaştığını söyledi. Görev yaptığı döneme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Celal Uzunkaya, "İzmir önemli bir kentimiz, kadın cinayetleri konusunda, batıya açık yüzü olarak takdim edilmesine rağmen ilimizde maalesef Türkiye ortalamasının hiçte altında kalmadı. Yıllık ortalama 80'leri bulan cinayetler işleniyordu. Bizlerin de bu ortamın iyileşmesi, olumsuzlukların giderilmesi için görev yapmamız lazım. Vatandaşlarımıza da önemli görevler düşmektedir. Terör olaylarında da, canlı bomba, bombalı saldırı gibi olayların ilimizde bu olayların esamesi okunmadıysa teşkilatımın da kısmi payı vardır. Ancak elbette rehavetin olmaması toplumun tüm kesimleri aynı ilgiyi devam ettirmesi lazım. İşbirliğinin devam etmesi lazım" dedi.

İTİRAFLARIN AZALMASI İÇİN BASKI UYGULUYORLAR

FETÖ'ye yönelik operasyonlarda örgüt içi itirafların azalması için çeşitli baskılar yapıldığını da ifade eden Celal Uzunkaya, "15 Temmuz'dan sonra ilimizde ülke genelinde ihbar mekanizmasına itibar edilmeye başlandı. Bunun içinde istismara yol açacak, kirli bilgilendirmelerin olduğunu öngördüğümüz içinde 15 Temmuz'dan hemen sonra valilikte bu ihbarların değerlendirilmesi için komisyon kurduk. Bu komisyon üzerinde gelen ihbarı değerlendirdik. Arada suçsuz masum insanların, kuruların yanına 2010'lu yıllardaki gibi aynı kazana, ateşe atmama adına son derece duyarlıca, bir süreci bu güne kadara getirdik. Aynı duyarlılık bundan sonra da devam ettirilecektir" dedi.

FETÖ OPERASYONLARINDAKİ RAKAMLARI DA AÇIKLADI

Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, İzmir'deki FETÖ operasyonlarına ilişkin rakamları da paylaştı. Celal Uzunkaya, "FETÖ kalkışmasını hepimiz yaşadık. 70'li yıllarda bu örgütünün doğuş yeri olarak ayrı bir anlamı var. Böyle anlamı yüksek bir kentte örgütünün kademeli kadroları günümüze kadar hayatiyetlerini sürdürdü. İlimizin merkez ve tüm ilçelerinde örgütle irtibatlı olarak her meslekten yönetici düzeyinde ABD ile bağlantı düzeyinde örgüte yıllar boyu yardımı ettiğini gördük. Bugüne kadar 4 bin 500 kişi, örgütle ilgili gözaltına alındı. Bin 700 kişi tutuklandı. Bunların arasında emniyet, askeriye, adli yargıdan, kamudan da hatırı sayısı oranda insanların olduğunu da sizlere söyleyeyim" dedi.

Celal Uzunkaya, 15 Temmuz sonrası ve öncesinde yaralı, travma geçiren teşkilatlarının, mücadelede en ön safta olmasını, bunun toplum tarafından kabul edilmesini gururla karşıladığını da ifade etti. Konuşmasının sonunda Celal Uzunkaya, kırdıklarından özür diledi, helallik verdi. Celal Uzunkaya'nın konuşmasından sonra tören sona erdi.