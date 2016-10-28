"Türkiye güçlüyse, İslam dünyası da güçlüdür"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, son 14 yılda Türkiye'de kız çocuklarının okullaşma oranının yüzde 91'den 99'a çıktığını belirterek, "Himayemizde gerçekleşen 'Haydi Kızlar Okula' kampanyası çerçevesinde 350 bin kız çocuğumuz okulla tanıştı." dedi.

Erdoğan, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Emine Erdoğan İlim ve Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış töreninde konuşan Erdoğan, Afyonkarahisar'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Erdoğan, Şuhut'un ilim diyarı olmaya aday olduğunu ifade ederek, açılışı gerçekleştirilen ilim ve kültür merkezinin gençlerin ilmin aydınlığında yetişmesine vesile olacağını vurguladı.

Bu yatırımı Şuhut'a kazandıran Kazım Özer ve Eyüp Akdağ'a teşekkür eden Erdoğan, "Bu merkeze adımın verilmesi benim için büyük bir onurdur. Buradan yetişecek gençler, bana hayatım boyunca bu onuru yaşatacaklar. Huzurlarınızda kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum. Onların ışığı, benim ismimi de aydınlatacaktır. Allah bu çabaya bizleri layık kılsın." diye konuştu.

"350 BİN KIZ ÇOCUĞUMUZ OKULLA TANIŞTI"

Erdoğan, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in "İlim öğrenmek, kadın-erkek her müslümana farzdır" hadisine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Ne mutlu ki bu çağrının muhatapları olarak genç kızlarımızı dünyevi ve uhrevi bir geleceğe hazırlıyoruz. İnanıyorum ki onlar burada edindikleri bilgi ve tecrübe ile hem kendi hayatlarına, hem de toplumun dini hayatına önemli katkılar sağlayacaklar. Toplumu irşat etme noktasında sorumluluk alacaklar. Kız çocuklarının eğitimi, son derece önemli bir konudur. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli kampanyalara öncülük ederek, kızlarımızın eğitimi için çalışmalar yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Son 14 yılda, ülkemizde kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 91'den yüzde 99'a çıktı. Himayemizde gerçekleşen 'Haydi Kızlar Okula' kampanyası çerçevesinde 350 bin kız çocuğumuz okulla tanıştı. 'Ana-Kız Okuldayız' kampanyası ile vaktiyle eğitim alamamış nice kadınımız evlatlarıyla birlikte okullu oldu. Bunlar çok önemli kazanımlar. Evlatlarımızın her alanda yetişmesi, ülkemizin, İslam ümmetinin ve insanlığın gözaydınlığıdır."

"GELECEĞİMİZ ADINA ÜMİTLENİYORUM"

Açılışı gerçekleştirilen eğitim merkezinde hafızlık ve dini eğitimini tamamlayan genç kızların yetişeceğini vurgulayan Erdoğan, bu öğrenciler için en büyük örneğin Hz. Aişe olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Hz. Muhammed'in eşi Hz. Aişe'nin Hz. Peygamber'in vefatından sonra 47 yıl müminlere rehberlik ettiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Toplumun öğretmeni olmuştur. Onun bu toplumsal konumu, iddia edildiğinin aksine, İslam'ın kadına verdiği değerin en çarpıcı örneğidir. İnşallah bu merkezden de, tıpkı Hz. Aişe gibi, Hafsa gibi, Ümmü Seleme gibi Kur'an hafızları yetişecektir. Diyanet İşleri Başkanlığımızın idaresi altında, ehliyetli hocalarla, hayat rehberimiz Kur'an, gençlerimizin yolunu aydınlatacaktır. Kur'an, dokunduğu kalbe ve zihne değer katar. Onu ezberleyip zihninde ve kalbinde taşıyanların kıymeti ise tarifsizdir. Allah gençlerimize, yüreklerindeki o en kıymetli emanete layık hayatlar nasip etsin. Lafzının hafızı oldukları Kur'an'ın manasına da muhafız kılsın. Hafız, Allah'ın kelamına layık insan demektir. Bu bilinçle yetişecek gençler için geleceğimiz adına ümitleniyorum."

"DOĞRU DİNİ BİLGİ İLE DONATILMIŞ İNSANLARA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirten Erdoğan, insanlığın hırsın, şiddetin ve öfkenin denizinde boğulduğunu vurguladı.

Erdoğan, yaşananları "dünyadan adeta kan damlıyor" sözleriyle özetleyerek, şöyle devam etti:

"Öyle ki, İslam dünyası savaş meydanı haline gelmiş durumda. Batının, şiddet üreten politikaları dünyadaki dengeleri altüst ediyor. İslam, korku ile anılır halde. Din adına terör yapılıyor, insanlık katlediliyor. Bu ortamda doğru din eğitiminin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha görüyoruz. Yıllardır ülkemizdeki samimi insanların dini duygularını sömürerek, kendi kirli amaçlarını zorla hakim kılmaya çalışan din tüccarlarının, 15 Temmuz'da ülkemizi nasıl bir felakete sürüklediklerini hepimiz gördük. Doğru ve gerçek dini bilgiye, samimi bir inanca sahip insanlar, tankları masum insanların üzerine sürer miydi hiç? Amacı gerçekten insanlığa hizmet olan bir grup, insanlığı katleden böyle bir eyleme kalkışabilir miydi? İşte tam da bu nedenle doğru dini bilgi ile donatılmış insanlara çok ihtiyacımız var. Harf harf, kelime kelime, Allah'ın kelamını, hayat rehberimizi, aklına ve gönlüne nakşetmek üzere burada bulunan bütün gençlerimize, 'umudumuz sizlersiniz' demek istiyorum."

"TÜRKİYE GÜÇLÜYSE, İSLAM DÜNYASI DA GÜÇLÜDÜR"

"Anadolu'nun adeta işgal edilmek istendiği bir zamandan geçiyoruz" diyen Erdoğan şunları kaydetti:

"İçeride ve dışarıda ülkemizi bölüp parçalamak isteyen düşmanlar bizim gafletimizi bekliyor. Fakat gaflet bizlere yakışmaz. Tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi, milletimizin hainlere fırsat vermeyeceğine artık inancımız tamdır. Üzerimizdeki kara bulutlar dağılacak, milletimiz bu sıkıntılardan yüzünün akıyla çıkacaktır inşallah. Yatırımımızı gençliğe yapıyor, yüzümüzü Kur'an'ın aydınlığına çeviriyoruz. Unutmayalım, Türkiye güçlüyse, İslam dünyası da güçlüdür. Dünyanın gözlerini kapadığı bütün insani krizler karşısında Türkiye tavır alıyor. Milletimiz cömertçe kapılarını mültecilere açıyor. Mağdur ve mazlumların duaları hürmetine, bu millet inşallah huzur ve selamete kavuşacak. Geleceğin dünyasında önemli roller oynayacaktır. Allah milletimize ve devletimize zeval vermesin."

Konuşmanın ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Erdoğan ve beraberindekiler merkezi gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Törene, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, idari ve mülki erkan ile çok sayıda davetli katıldı.