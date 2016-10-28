  1. TSK'dan 195 kişi daha ihraç edildi!

Türk ordusunun yeni silahı SAPAN

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü dün akşam şahsi twitter hesabından yerli ve milli elektro manyetik silah SAPAN'ın fotoğraflarını paylaştı.



Sapan, elektro manyetik enerji kullanarak barutsuz mermi atabiliyor.
#Sayfa#

Elektro manyetik enerji sayesinde mermiler sesin 10 katı hızda hedefe ulaşabiliyor.
#Sayfa#

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü dün akşam şahsi twitter hesabından yerli ve milli elektro manyetik silah SAPAN'ın fotoğraflarını paylaştı.
#Sayfa#

Dünyada Elektro manyetik top teknolojisini ABD'li General Atomics ve İngiliz BAE Systems firmaları üretiyor.
#Sayfa#

Türkiye ürettiği Sapan sayesinde Dünyada bu teknolojiye sahip sayılı ülkelerden biri oldu.
Etiketler: ,
  • 28 Ekim 2016, Cuma 12:14
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar