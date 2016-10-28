Türk ordusunun yeni silahı SAPAN





Sapan, elektro manyetik enerji kullanarak barutsuz mermi atabiliyor.

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Elektro manyetik enerji sayesinde mermiler sesin 10 katı hızda hedefe ulaşabiliyor.

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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü dün akşam şahsi twitter hesabından yerli ve milli elektro manyetik silah SAPAN'ın fotoğraflarını paylaştı.

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Dünyada Elektro manyetik top teknolojisini ABD'li General Atomics ve İngiliz BAE Systems firmaları üretiyor.

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Türkiye ürettiği Sapan sayesinde Dünyada bu teknolojiye sahip sayılı ülkelerden biri oldu.