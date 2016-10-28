Terzine dünya

Ayşegül Terzi, otobüsle evine giderken şort giydiği gerekçesiyle Ahmet Çakıroğlu tarafından tekmeli saldırıya uğradı. Saldırgan ilk duruşmada tahliye edildi. Karara tepki yağdı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise zanlının tutuklanması için itiraz etti...
İstanbul'da bir hastanede hemşire olan Ayşegül Terzi (23), 12 Eylül'de iş çıkışı otobüsle evine giderken şort giydiği gerekçesiyle Ahmet Çakıroğlutarafından tekmeli saldırıyauğramıştı. Korkunç olay sonrası genç kadının şikayeti üzerine saldırgan gözaltına alındı. Bir süre sonra ise serbest bırakıldı. Ancak gelen tepkiler üzerine tekrar gözaltına alındı. Ahmet Çakıroğlu önceki gün 2 ila 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başlandı. Mahkeme, saldırgan Çakıroğlu'nu suçu işlediği tarihte 'akli dengesinin' yerinde olup olmadığının araştırılıp raporlandırılmasına ve zanlının tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Kararın ardından Ayşegül Terzi, mahkeme salonunda sinir krizi geçirdi. Terzi'nin avukatları karara büyük tepki gösterdi.
'TUTUKLANMALI'
Dün ise iki yeni gelişme yaşandı. Anadolu 19. Aile Mahkemesi hemşire Ayşegül Terzi'nin, saldırgan Abdullah Çakıroğlu hakkında yaptığı koruma talebini kabul etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına Başsavcı vekili Abdurrahman Üşenmez ise tahliye kararına itiraz edip saldırganın tutuklanmasını talep etti. Yazılan dilekçede, "Sanığın üzerine atılı suçların niteliği hakkında varolan delil durumu, atılı suçlara ilişkin hürriyeti bağlayıcı cezaların süresi, tutuklu kaldığı süre ve delillerin tamamen toplanmamış olması hep birlikte değerlendirildiğinde sanık hakkında verilen tahliye kararının kaldırılarak, sanığın atılı suçlardan CMK 100 ve devamı maddeleri uyarınca itirazen tutuklanmasına karar verilmesi talep olunur" denildi.
ÜNLÜ KADINLARDAN TEPKİ YAĞDI
* Ayşe özyılmazel: Bana cinler musallatoldu, ruh sağlığım yerinde değil. Peşinpeşin söyleyeyim de adam dövünce"neden?" diye soran olmasın. Kadınolarak haklarımız, canımız inlerecinlere kaldı. Yıl 2016 kendine gel.
* Serenay Aktaş: Ah, bizkadınlar.. Sokakta yürürkendefalarca arkasına bakan,başına bir şey gelse"O saatte ne işi var"diye hesap sorulan...
* Linet: "Bir kadına tekmeatmak yalnızca karnındakibebeğin hakkıdır"
* Birce Akalay: Bupisliğin ağzını yüzünüdağtıp,emdiği sütüburnundan getirip sonrada içime cin kaçtı demekistiyorum! AyşegülTerzi yalnız değilsin!Bir sapığı tahliyeedemezsiniz!!Emsalteşkil eder!Tümsapıklara şiddet vesapkınlık yoluaçmaktır bu!!
* Filiz Taçbaş: Hemşirekızımız ağlayarakçok korkuyorumbeni öldürecek diye!!!!diyor..eh artık ozat elini sallayarakdolaşıyor haberinizolsun!!!başkakızlara da aynışeyi yapmasın!
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