  1. Yine köpek dehşeti
  2. Bomba kayıp!

Terzine dünya

, otobüsle evine giderken şort giydiği gerekçesiyle Ahmet Çakıroğlu tarafından tekmeli saldırıya uğradı. Saldırgan ilk duruşmada tahliye edildi. Karara tepki yağdı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise zanlının tutuklanması için itiraz etti...

Terzine dünya
İstanbul'da bir hastanede hemşire olan Ayşegül Terzi (23), 12 Eylül'de iş çıkışı otobüsle evine giderken şort giydiği gerekçesiyle Ahmet Çakıroğlu tarafından tekmeli saldırıya uğramıştı. Korkunç olay sonrası genç kadının şikayeti üzerine saldırgan gözaltına alındı. Bir süre sonra ise serbest bırakıldı. Ancak gelen tepkiler üzerine tekrar gözaltına alındı. Ahmet Çakıroğlu önceki gün 2 ila 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başlandı. Mahkeme, saldırgan Çakıroğlu'nu suçu işlediği tarihte 'akli dengesinin' yerinde olup olmadığının araştırılıp raporlandırılmasına ve zanlının tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Kararın ardından , mahkeme salonunda sinir krizi geçirdi. Terzi'nin avukatları karara büyük tepki gösterdi.

'TUTUKLANMALI'
Dün ise iki yeni gelişme yaşandı. Anadolu 19. Aile Mahkemesi hemşire Ayşegül Terzi'nin, saldırgan Abdullah Çakıroğlu hakkında yaptığı koruma talebini kabul etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına Başsavcı vekili Abdurrahman Üşenmez ise tahliye kararına itiraz edip saldırganın tutuklanmasını talep etti. Yazılan dilekçede, "Sanığın üzerine atılı suçların niteliği hakkında varolan delil durumu, atılı suçlara ilişkin hürriyeti bağlayıcı cezaların süresi, tutuklu kaldığı süre ve delillerin tamamen toplanmamış olması hep birlikte değerlendirildiğinde sanık hakkında verilen tahliye kararının kaldırılarak, sanığın atılı suçlardan CMK 100 ve devamı maddeleri uyarınca itirazen tutuklanmasına karar verilmesi talep olunur" denildi.

ÜNLÜ KADINLARDAN TEPKİ YAĞDI
* Ayşe özyılmazel: Bana cinler musallat oldu, ruh sağlığım yerinde değil. Peşin peşin söyleyeyim de adam dövünce "neden?" diye soran olmasın. Kadın olarak haklarımız, canımız inlere cinlere kaldı. Yıl 2016 kendine gel.

* Serenay Aktaş: Ah, biz kadınlar.. Sokakta yürürken defalarca arkasına bakan, başına bir şey gelse "O saatte ne işi var" diye hesap sorulan...
* Linet: "Bir kadına tekme atmak yalnızca karnındaki bebeğin hakkıdır"
* Birce Akalay: Bu pisliğin ağzını yüzünü dağtıp,emdiği sütü burnundan getirip sonra da içime cin kaçtı demek istiyorum! Ayşegül Terzi yalnız değilsin! Bir sapığı tahliye edemezsiniz!!Emsal teşkil eder!Tüm sapıklara şiddet ve sapkınlık yolu açmaktır bu!!
* Filiz Taçbaş: Hemşire kızımız ağlayarak çok korkuyorum beni öldürecek diye !!!!diyor..eh artık o zat elini sallayarak dolaşıyor haberiniz olsun!!!başka kızlara da aynı şeyi yapmasın!
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