Teröristbaşı 4 ülkeyi istiyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Amerika'ya gitti. TeröristbaşıGülen'in iadesi hakkında ABDAdalet Bakanı Loretta Lynch ilebir araya geldi. Bozdağ, görüşme sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "ABD'li bakana geçici tutuklama için ilave deliller sunduk. Bu delillerin geçici tutuklamaya yeterli olduğuna inanıyorum. ABD Adalet Bakanlığı konuyla ilgili 5 ayrı savcı görevlendirdi." Bu arada Bozdağ, teröristbaşının Belçika, Brezilya, Norveç ve Kanada gibi ülkelerde yer arayışında bulunduğu bilgisine ulaştıklarını kaydetti.
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