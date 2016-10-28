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Teröristbaşı 4 ülkeyi istiyor

Teröristbaşı 4 ülkeyi istiyor
Adalet Bakanı , Amerika'ya gitti. Teröristbaşı Gülen'in iadesi hakkında ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch ile bir araya geldi. Bozdağ, görüşme sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "'li bakana geçici tutuklama için ilave deliller sunduk. Bu delillerin geçici tutuklamaya yeterli olduğuna inanıyorum. ABD Adalet Bakanlığı konuyla ilgili 5 ayrı savcı görevlendirdi." Bu arada Bozdağ, teröristbaşının Belçika, Brezilya, Norveç ve Kanada gibi ülkelerde yer arayışında bulunduğu bilgisine ulaştıklarını kaydetti.
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