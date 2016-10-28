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Tatlı kavuşma

ve Tatlı Sert ekibi, adını tüm dünyaya duyurdu. Annesi tarafından İran’a kaçırılan 13 yaşındaki Esin’i Irak’ta buldu. 7 ay sonunda aileyi stüdyoda kavuşturdu.

Tatlı kavuşma
ATV'nin reyting rekortmeni ile Tatlı Sert programı büyük bir başarıya daha imza attı. Geçen hafta 3.5 yaşındaki İrem'in katiline suçunu itiraf ettiren Müge Anlı, bu kez sınır ötesine gitti. 7 aylık çalışmasının ardından, annesinin İran'da bıraktığı 13 yaşındaki Esin İmre'yi Türkiye'ye getirdi.

VELAYETİ BABASINDA
Esin İmre; 8 Temmuz 2003 yılında İstanbul'da Ayfer İmre ve Ümit İmre'nin tek kızı olarak dünyaya geldi. Anne-babası geçinemedikleri gerekçesiyle ayrılınca Esin'in velayeti babası Ümit İmre'ye verildi. Küçük Esin'i 9 yaşına kadar babaannesi Sadiye İmre bakıp büyüttü. Annesi Ayfer hanım 2012 yılında babaanneye, birkaç gün vakit geçirmek istediğini söyleyerek kızı Esin'i aldı. Bir daha da getirmedi. İşte ne olduysa o günden sonra oldu. Ayfer İmre, kızı ile birlikte gönül ilişkisi yaşadığı sahte hoca olarak tanınan Muhsin Dezaiy ile İran'a kaçtı.

İZİ IRAK'TA BULUNDU
Yaklaşık 5 yıldır torunundan haber alamayan babaanne Sadiye İmre, çareyi Müge Anlı'ya başvurmakta buldu. Usta televizyoncu hemen harekete geçti. Çalışmalar; hem Türkiye'de, hem de İran'da eş zamanlı devam etti. Esin'i yanında tutan sahte hoca Muhsin Dezaiy'nin izine Irak'ta rastlandı. Küçük Esin'in peşini bırakmayan Müge Anlı 7 aylık araştırmalar sonunda küçük kıza ulaştı. Muhsin Dezaiy işlediği bir suçtan dolayı tutuklanmıştı. Esin de, Dezaiy'nin bir akrabasının yanında kalıyordu. Müge Anlı küçük kızı bulduktan hemen sonra Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosluğu ile irtibata geçti. Dün akşam da Esin İmre'yi Türkiye'ye getirdi. Esin'in babası Ümit İmre ve babaannesi Sadiye İmre ile 4.5 yıl sonraki ilk buluşma anları, hafızadan kazınmayacak görüntülere sahne oldu.

ACIDAN DEĞİL SEVİNÇTEN AĞLADI
4.5 yıl boyunca torununu arayan babaanne Sadiye İmre, 7 ay önce Müge Anlı'nın kapısını çaldı. "Torunumu bulun" diyen acılı kadının anlattıkları tüm Türkiye'nin yüreğini dağladı. 72 yaşındaki babaannenin feryadı üzerine Müge Anlı ve ekibi harekete geçti. Irak'ta buldukları Esin Türkiye'ye getirildi. Buluşma anı tüm Türkiye'yi yine atv'ye kilitledi. Birbirlerine kavuşan babaanne-torun mutluluktan gözyaşı döktü.
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