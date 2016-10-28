7'nci Kolordu Komutanlığı harekat komutasında bulunan jandarma birliklerince Diyarbakır'ın Hazro ilçesi Reşik Mahallesi'nde 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 157 ton (3 bin 200 torba) bomba yapımında kullanılan amonyum nitrat ele geçirildi.
7'nci Kolordu Komutanlığı harekat komutasında bulunan jandarma birliklerince Diyarbakır'ın Hazro ilçesi Reşik Mahallesi'nde 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 157 ton (3 bin 200 torba) bomba yapımında kullanılan amonyum nitrat ele geçirildi.
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