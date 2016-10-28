  1. TSK'dan 195 kişi daha ihraç edildi!
  2. ABD güvelik uyarısı yayınlamayı alışkanlık haline getirdi

Tam 157 ton ele geçirildi

'ın Hazro ilçesinde Reşik mahallesinde 2 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 157 ton ele geçirildi.

Etiketler: ,
  • 28 Ekim 2016, Cuma 11:50
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar