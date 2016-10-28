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Stresi yendi zafer geldi!

Stresi yendi zafer geldi!
Geçen yıl Avrupa Oyunları'nda bitişe 1 kilometre kala kalçasında stres kırığı yaşayan Balkan ve Türkiye Şampiyonu milli triatlet Ece Bakıcı, 9 ayda triatlona geri döndü. Doktorların 'Yürüyemeyebilirsin' dediği Bakıcı, sakatlığına karşın sezonu Türkiye ikincisi olarak bitirdi. Hedefinde 2020 Londra Olimpiyatları olduğunu belirten , "Hiçbir zaman sporu bırakacağım. Bir daha yarışamayacağımı aklıma getirmedim. Artık başka bir hedefim daha var o da Ironman. Acıyla baş etmeyi seviyorum, dayanıklıyım. Bu yüzden de gelecekte hedefim Ironman de var" diye konuştu.
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