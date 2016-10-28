Stresi yendi zafer geldi!

Geçen yıl Avrupa Oyunları'nda bitişe 1 kilometre kala kalçasında stres kırığı yaşayan Balkanve Türkiye Şampiyonumilli triatletEce Bakıcı, 9 ayda triatlona geri döndü. Doktorların 'Yürüyemeyebilirsin' dediği Bakıcı, sakatlığına karşın sezonu Türkiye ikincisi olarak bitirdi. Hedefinde 2020 Londra Olimpiyatları olduğunu belirten Ece Bakıcı, "Hiçbirzaman sporubırakacağım. Bir daha yarışamayacağımı aklıma getirmedim. Artık başka bir hedefim daha var o da Ironman. Acıyla baş etmeyi seviyorum, dayanıklıyım. Bu yüzden de gelecekte hedefim Ironman de var" diye konuştu.
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