‘Sıcak’ cinayet

Adapazarı'nda site yöneticisinibıçaklayarak öldüren Ahmet Muhtar K.tutuklandı. Olay önceki gün KorucukMahallesi'nde TOKİ tarafından yapılankonutlarda meydana geldi.Ahmet Muhtar K. (60) adlı dairesahibi, merkezi sistemle ısınanbinada doğalgazın açılmamasıyüzünden site yöneticisi Gürsel Şahin'le(55) tartıştı. Tartışma kısasürede kavgaya dönüşünce MuhtarK., Şahin'i bıçaklayaraköldürdü.Gözaltına alınanAhmet MuhtarK.'nın emniyettekiifadesinde GürselŞahin'in kendisindendoğalgaz aidatı vekazan parası içinbin 300 lira istediğini,vermekistemeyince de tartışmanınbaşladığınısöylediği öğrenildi.
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