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‘Sıcak’

‘Sıcak’ cinayet
Adapazarı'nda site yöneticisini bıçaklayarak öldüren Ahmet Muhtar K. tutuklandı. Olay önceki gün Korucuk Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapılan konutlarda meydana geldi. Ahmet Muhtar K. (60) adlı daire sahibi, merkezi sistemle ısınan binada doğalgazın açılmaması yüzünden site yöneticisi Gürsel Şahin'le (55) tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Muhtar K., Şahin'i bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Ahmet Muhtar K.'nın emniyetteki ifadesinde Gürsel Şahin'in kendisinden doğalgaz aidatı ve kazan parası için bin 300 lira istediğini, vermek istemeyince de tartışmanın başladığını söylediği öğrenildi.
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