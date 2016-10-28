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Selo’ya soruşturma

Selo’ya soruşturma
HDP lideri , Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eşbaşkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasını protesto için belediye önünde toplananlara, "81 ilde kim hangi güçle sokağa çıkabiliyorsa bütün arkadaşlarımız çıkacaklar" dedi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Demirtaş hakkında soruşturma başlattı.
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