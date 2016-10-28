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Tam 1 yıl ormanda saklanmış

Sapık Tam 1 yıl ormanda saklanmış
Zonguldak'ta hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari E.D.'ye operasyon düzenledi. Asma Mahallesi'nde evinin yakınlarındaki ormanlık alanda polisten gizlenmek için barınak yapan 38 yaşındaki E.D.'nin yaklaşık 1 yıldır burada kaldığı belirlendi. E.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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