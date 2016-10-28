Rio’dan gelin

Sosyal medya aracılığıyla tanıştığı Harranlı çiftçi için ailesini geride bırakarak Şanlıurfa'yagelen ve İslamiyeti seçerek'Sara' isimini alan Brezilyalı üniversite öğrencisi CheyemeSilveire Soler, dünya evine girdi. Köyde aile arasında gerekleşen sade bir düğünle hayatını Mahmut Budak'la birleştiren ve kına yakan 'HarranlıSara', törende gelinlik yerine yöresel kıyafet giydi. Kocasını ve Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen 25 yaşındaki Riolu gelini Harranlılar bağrına bastı. Damat Mahmut Budak, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından nihayet mutlu sona ulaştıklarını söyledi. Eşini çok sevdiğini belirten Budak, "Onu mutlu etmek için uğraşacağım" dedi.
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