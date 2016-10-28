  1. Armut yüzünden kör oluyordu
  2. Tatlı kavuşma

Rio’dan

lı Cheyeme, Müslüman olup Sara adını aldı. Ardından Harranlı aşkı ile dünyaevine girdi...

Rio’dan gelin
Sosyal medya aracılığıyla tanıştığı Harranlı çiftçi için ailesini geride bırakarak Şanlıurfa'ya gelen ve İslamiyeti seçerek 'Sara' isimini alan lı üniversite öğrencisi Cheyeme Silveire Soler, dünya evine girdi. Köyde aile arasında gerekleşen sade bir düğünle hayatını Mahmut Budak'la birleştiren ve kına yakan 'Harranlı Sara', törende lik yerine yöresel kıyafet giydi. Kocasını ve Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen 25 yaşındaki Riolu gelini Harranlılar bağrına bastı. Damat Mahmut Budak, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından nihayet mutlu sona ulaştıklarını söyledi. Eşini çok sevdiğini belirten Budak, "Onu mutlu etmek için uğraşacağım" dedi.
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