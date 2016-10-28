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"Rakka bizim meselemiz değil"

Başbakan Yıldırım gazetecilere yaptığı açıklamasında, "Rakka operasyonunda terörist grup tanımladığımız PYG/YPG gibi unsurlar yer alırsa biz yokuz." dedi.

Rakka bizim meselemiz değil
Başbakan Binali Yıldırım Ankara'da cuma namazı sonrasında gazetecilere gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, Rakka konusunda, "terörist grup tanımladığımız PYG/YPG gibi unsurlar yer alırsa biz yokuz" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklaması şöyle:

RAKKA OPERASYONU
Rakka meselesi bizim meselemiz değil. Biz memleketimizde vatandaşımızın güvenliğin, huzurunu sağlamak için elbirliğiyle çalışıyoruz. ABD ve diğer koalisyon güçleri Türkiye de dahil, bir DEAŞ'la mücadele söz konusu. Fırat Kalkanı'nın amacı da budur. ABD, DEAŞ'la mücadelede Münbiç'ten sonra ikinci odak noktası olarak Rakka'yı görüyor. Mücadele için bizimle karşılıklı görüşüyorlar. Bizim açık ve net bir duruşumuz var. Rakka operasyonunda DEAŞ'a karşı sizinle olabiliriz ama terörist grup tanımladığımız PYG/YPG gibi unsurlar yer alırsa biz yokuz. Terör örgütüyle başka bir terör örgütüyle mücadele hukuk devletine yakışmaz..
  • 28 Ekim 2016, Cuma 14:08
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