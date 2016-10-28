Pazar günü saatlere dikkat!

Sektör yetkililerinden alınan bilgilere göre 50 milyon mobil cihaz, pazar günü saatini otomatik olarak 1 saat geri alacak. Bu sorun için iletişim operatörleri şebeke ve baz istasyonlarında saati güncel tutarak önlemlerini alıyor. Ancak işletim sistemleri ve cihaz üreticilerinin saatlerde güncelleme yapması gerekiyor.



Güncelleme yapılmayan işletim sistemlerinde saat ayarı, 'otomatik' yerine 'manuel veya elle' olarak seçilmeli. Ancak riske atmamak için ise pazar günü televizyonlardaki saati kontrol etmekte fayda olacak. Windows işletim sistemli bilgisayar ve sunucularda ise güncellemelerin yapılması halinde ise saatler doğru ayarda korunacak.



SAYAÇLARA AYARLAMA

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, elektrik tüketimini ölçme amaçlı tesis edilen elektronik sayaçların 30 Ekim 2016 Pazar günü, daha önceden programlandığı gibi kendisini otomatik olarak bir saat geri alacağı hatırlatılarak, "Söz konusu durum üç zamanlı tarife üzerinden elektrik tüketen tüketiciler düşünüldüğünde; sayaç saati ile gerçek saat arasında bulunan bir saatlik fark gündüz, puant ve gece zaman dilimlerinde birer saatlik kaymalara ve üç zamanlı tarife dilimlerine göre tüketimlerini belirleyen bu tüketicilerin yanılmasına sebep olacaktır" denildi.