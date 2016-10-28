  1. Dön gel Ümmühan
  2. Başkanlık ve gerçekler

Ölüm ayırdı

Otomobiliyle TIR’a çarpan Ömer Kadam, ağır yaralandı. 8 ay önce evlendiği eşi ise feci şekilde hayatını kaybetti

Ölüm ayırdı
8 ay önce dünyaevine giren Kadam çifti mutluluğa yelken açtı. Her şey yolundaydı. Ancak birbirlerine sırılsıklam aşık olan ikli, geçirdi. Kadın ölürken, eşi ağır yaralandı. Korkunç kaza önceki gün Zonguldak'ta yaşandı. Ömer Kadam'ın kullandığı otomobil, Bakacakkadı mevkisinde yol kenarında park halinde duran TIR'a arkadan çarptı. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Feci kazada sürücü Kadam ağır yaralandı, yanında bulunan eşi Sima Kadam hayatını kaybetti. Ömer Kadam, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadının cesedi ise araçtan çıkarılarak morga kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları ise yıkıldı. Devrek'te serbest mali müşavir olan Ömer Kadam ile Sima Kadam'ın 8 ay önce evlendiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar