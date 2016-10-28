Ölüm ayırdı

8 ay önce dünyaevine giren Kadam çifti mutluluğa yelken açtı. Her şey yolundaydı. Ancak birbirlerine sırılsıklam aşık olan ikli, trafik kazası geçirdi. Kadınölürken, eşi ağır yaralandı. Korkunç kaza önceki gün Zonguldak'ta yaşandı. Ömer Kadam'ın kullandığı otomobil, Bakacakkadı mevkisinde yol kenarında park halinde duran TIR'a arkadan çarptı. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Feci kazada sürücü Kadam ağır yaralandı, yanında bulunan eşi Sima Kadam hayatınıkaybetti. Ömer Kadam, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadının cesedi ise araçtan çıkarılarak morga kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları ise yıkıldı. Devrek'te serbest mali müşavir olan Ömer Kadam ile SimaKadam'ın 8 ay önce evlendiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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