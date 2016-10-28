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Nalbank!

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda görücüye çıkan 15 tay sahiplerini buldu. 500 bin liralık safkan Arap tayları yarım saatte satıldı

Nalbank!
Bursa'da Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen safkan Arap tayları, 500 bin liraya alıcı buldu. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda görücüye çıkan 15 tay, yarım saatte satıldı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) 2016 yılı cins tay ı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi. Caş, Bilgin, Hisarhan, Demirkazık, İzbatur ve Druid isimli aygırların, 2014 Doğumlu tamamı erkek 2 yaşlı tayları satışa çıktı. Satışlara Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Mehmet Taşan da katıldı. Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen safkan tayların müzayedeye çıktığı satışta, 500 bin lira ile 70 bin lira arasında 15 tay sahiplerini buldu.

3 MİLYONLUK HASILAT
Safkan tayların yarım saatte tükendiği satışta toplam 3 milyon 610 bin TL hasılat elde edildi. Satışlarda en pahalı tay, 500.000 TL'ye Cengiz Akça tarafından satın alınan Onurkaanım (Demirkazık - 54. Mesrure / Sava) oldu. Bu tayı 450.000 TL'ye Cuma Güzel tarafından satın alınan Aydın Bey (Bilgin - Bahtiser / Özgün) izledi. 400.000 TL ile Tarkan Hasan Onar tarafından satın alınan Aytigin Han (Caş - 46.Mesrure / Serhanbey) ile 350.000 TL ile yine Cengiz Akça'nın aldığı Alişan (Caş - 21.Rode / Sava) isimli taylar ise yüksek bedelle alıcı bulan diğer isimler oldu. Satışlarda ortalama fiyat ise 240.666 TL olarak gerçekleşti. Geçen sene aynı tarihlerde yapılan Karacabey satışlarında 17 baş erkek tay toplam 2.870.000 TL'ye satılmıştı. Hara bu seneki satışlarda cirosunu yaklaşık % 50 oranında arttırmış oldu.
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