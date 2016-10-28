Bursa'da Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen safkan Arap tayları, 500 bin liraya alıcı buldu. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda görücüye çıkan 15 tay, yarım saatte satıldı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) 2016 yılı cins tay satışı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi. Caş, Bilgin, Hisarhan,Demirkazık, İzbatur ve Druidisimli aygırların, 2014 Doğumlutamamı erkek 2 yaşlı tayları satışaçıktı. Satışlara Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Mehmet Taşan da katıldı. Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen safkan tayların müzayedeye çıktığı satışta, 500 bin lira ile 70 bin lira arasında 15 tay sahiplerini buldu.
3 MİLYONLUK HASILAT
Safkan tayların yarım saatte tükendiği satışta toplam 3 milyon 610 bin TL hasılat elde edildi. Satışlarda enpahalı tay, 500.000 TL'ye CengizAkça tarafından satın alınan Onurkaanım(Demirkazık - 54. Mesrure/ Sava) oldu. Bu tayı 450.000TL'ye Cuma Güzel tarafından satınalınan Aydın Bey (Bilgin - Bahtiser/ Özgün) izledi. 400.000 TL ile TarkanHasan Onar tarafından satınalınan Aytigin Han (Caş - 46.Mesrure/ Serhanbey) ile 350.000 TLile yine Cengiz Akça'nın aldığıAlişan (Caş - 21.Rode / Sava) isimlitaylar ise yüksek bedelle alıcıbulan diğer isimler oldu. Satışlarda ortalama fiyat ise 240.666 TL olarak gerçekleşti. Geçen sene aynı tarihlerde yapılan Karacabey satışlarında 17 baş erkek tay toplam 2.870.000 TL'ye satılmıştı. Hara bu seneki satışlarda cirosunu yaklaşık % 50 oranında arttırmış oldu.
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