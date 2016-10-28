Musul’da Sünnilere yer yok!

Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması için başlatılan operasyonda, Irak ordusu ve Haşdi Şabi milisleri ile ilgili endişelerin ne kadar haklı olduğu zamanla ortaya çıkmaya başladı. Irak ordusu ve milislerin, ele geçirdiği yerleşim yerlerini sebepsiz yere boşalttığı anlaşıldı. Peşmerge güçleri DEAŞ'tan geri aldığı yerleri yine bölge halkına teslim ederken, mezhepçi tutumu ile bilinen Irak ordusu ve Haşdi Şabi, çatışmadan ele geçirdiği yerlerde dahi demografik yapıyı değiştirmeye çalışıyor.

BOŞA SEVİNDİK

Musul'a bağlı Bartella nahiyesi ve çevresindeki köyler önceki gün tamamen boşaltıldı. Yaklaşık 300 hanesi bulunan Bertazeg köyü sakinleri evlerini terk etmek zorunda bırakıldı. IKBY kontrolündeki geçiş noktasında muhabirimize konuşan mültecilerden Salim Ebu Heysem, "Asker gelince DEAŞ militanları kaçtı. Biz de sevindik. Ama asker ise ilk iş olarak bizi evlerimizden çıkardı. Tehdit ederek çıkmazsanız ölürsünüz dediler bizi yollara düşürdüler. Tekrar evimize geri dönmemize izin verirler mi bilemiyorum" dedi.

TEHDİT ETTİLER

Muhammed Abdurrahman ise yanlarında sadece taşıyabildikleri eşyalarını alabildiğini ifade ederek, "DEAŞ bize aylarca zulmetti. Şimdi bizi kurtarmak için gelenler mağdur ediyor. Bartella kurtarıldı, köyümüz Bartella ile Erbil arasında, yani DEAŞ tehlikesi kalmıyor. Bu durumda neden evimizden çıkarıldık anlamıyorum" dedi. Malik Hamid adlı bir Iraklı da, "Bize evlerinizi boşaltın, boşaltmayan her şeyini kaybeder. DEAŞ tekrar saldıracak dediler" ifadelerini kullandı.

EVLERDEN ÇIKAMIYORDUK

DEAŞ'ın bölgede hakim olduğu günleri de anlatan Musullular, 'aylarca eziyet gördüklerini' belirttiler. Ebu Heysem'in o dönem ile ilgili anlattıkları şu: "Dışarı çıkmamız çok zordu. Evlere sığınıyorduk. İbadetlerimizi kontrol altında tutulmamız için camide yapmamızı emretmişlerdi. Erkekler sakal bırakmaya, kadınlar da çarşaf giymeye mecburdu".

DEAŞ'TAN AKIL ALMAZ MAYINLI TUZAK

Musul'un Bartella ile çevresindeki yerleşim yerlerine giren Star, terör örgütü DEAŞ'ın yollara ve sokak aralarına yerleştirdiği el yapımı bombalar ile tuzakları görüntüledi. DEAŞ'lı teröristlerin PKK gibi kaçarken geride onlarca ölümcül bomba bıraktığı ve her bir bombanın akıl almaz yöntemlerle tuzaklandığı anlaşıldı. DEAŞ teröristlerinin sanayi atölyelerinde kaynakla oluşturduğu bombalar, çivi ve metal parçalarıyla güçlendirilerek daha çok insanın ölümü için tasarlanmış. Yol kenarına atılmış ve kurulamamış görüntüsü verilen bombaların, hemen bir iki metre etrafı ise yer altına gizlenmiş ve basılması hallinde patlayacak tuzaklarla donatılmış.



STAR GAZETESİ

