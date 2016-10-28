Milyarlık bebek

Taşıyıcı anne, bebeği kaçırıp KKTC’de yakalandı. Suçunu itiraf eden kadın, “9 ay taşıdığım bebeği, elimden almak istediler. Çok paraları var diye hayat onların istediği gibi olmaz” dedi. Ailenin servetinin 3.5 milyar dolar olduğu ortaya çıktı...
Kürtaj skandalıyla sarsılan KKTC'de yeni bir bebek skandalı, gündeme bomba gibi düştü. 21 Ekim Cuma akşamı bir ihbarı değerlendiren polis, Güvercinlik Askeri Bölgesi'nde kucağında bebeğiyle sınırı geçmeye çalışan bir kadını gözaltına aldı. Yapılan araştırmada yakalanan Rus Svetlana Bezpiatalia'nın kucağındaki 17 aylık bebeğin taşıyıcı annesi olduğu ortaya çıktı. Svetlana Bezpiatalia'nın kaçırdığı bebeğin anne ve babasının toplam servetinin 3 milyar dolar olduğuna dikkat çekildi. Yetkililer, Svetlana Bezpiatalia'nın ifadesinde her şeyi itiraf ettiğini söyledi. Bezpiatalia'nın ilk ifadesinde, "Aile anlaşmaya uymadı.Ben onu 9 ay boyunca taşıdım.Özellikle annesi, benim bir dahabebeği görmemi engellemek içintehditler savurdu" dedi. Rus basını, şu anda 17 aylık Sophia isimli kız bebeğin annesinin, patates cipsi, kahve, çay ve hazır çorbada dünyanın en ünlü şirketlerinden Russky Product OAO'nun Başkanı Olga Mirimskaya olduğunu yazdı. Rus basını, Sophia'nın babasının da Rusya'nın Ulusal Ödeme Sistemi Zolotaya Korona'nın CEO'su Nikolai Smirnov olduğuna dikkat çekti. Haberlere göre, çocukları olmadığı için multimilyarder çift, Kırımlı olan ve daha önce 5 kez başkası için doğum yapan Svetlana Bezpiatalia ile anlaştı ve Svetlana, çiftten alınan yumurta ve spermlerle hamile kalıp Sophia isimli kız çocuğunu dünyaya getirdi. Olga Mirimskaya'nın çocuğun velayethakkı ve iadesi için hem Rusya hemde Svetlana'nın kaçtığı Güney Kıbrısmahkemelerinde dava açtığı ifadeedildi. Olga Mirimskaya'nın avukatı, her iki mahkemede Sofia'nın yasal annesinin Olga Mirimskaya olduğuna karar verdiğini söyledi.
TAŞIYICI VE BEBEK HÜCREDE Lefkoşa'da görülen duruşmaya bebeğin babasının Rus avukatı ile KKTC Barosu'ndan avukatlar Münir Akil ve Güner Göktuğ katıldı. Svetlana Bazpiatalia ve küçük Sophia'nın, kaçma veya kaçırılma ihtimalleri çok yüksek olduğu için hücreye alındıkları belirtildi.
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