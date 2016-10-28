Meryem bulundu

Konya'da 4 gün önce evden ayrıldıktan sonra ortadan kaybolan 13 yaşındaki Meryem Ay, dün sokakta yürürken polisler tarafından bulundu. Genç kız daha sonra ailesine teslim edildi. Kızlarını karşılarında gören aile büyük sevinç yaşadı. Okula gitmediği için annesinin kendisini döveceğinden korktuğunu söylenen Meryem, "Evi terk ettiğim ilk gün parkta Suriyeli biriyle tanıştım ve o gece onun evinde kaldım. Sonraki günler Alaaddin Tepesi ve Kültürk Parkta zaman geçirdim" dedi. Anne Münevver Ay da "Çok mutluyum. Yalan yok Meryem'e okula gitmediği için kızdım" dedi.