Meryem bulundu

Konya'da4gün önceevdenayrıldıktansonraortadan kaybolan 13 yaşındakiMeryem Ay, dün sokakta yürürkenpolisler tarafından bulundu.Genç kız daha sonra ailesineteslim edildi. Kızlarını karşılarındagören aile büyük sevinç yaşadı.Okula gitmediği için annesininkendisini döveceğindenkorktuğunu söylenen Meryem,"Evi terk ettiğim ilk gün parktaSuriyeli biriyle tanıştım veo gece onun evinde kaldım.Sonraki günler Alaaddin Tepesi veKültürk Parkta zaman geçirdim"dedi. Anne Münevver Ay da "Çokmutluyum. Yalan yok Meryem'eokula gitmediği için kızdım" dedi.
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