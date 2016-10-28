Mahruki'ye istifa et çağrısı

Sahada çalışan gönüllü arkadaşları adına bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığını ifade eden Sevgül, Türkiye'nin dört bir yayına yayılmış 36 birimde 2 bin 200 gönüllü ile çalıştıklarını ve bu kişilerin siyasi taraf olmadan arama kurtarma faaliyeti yaptıklarını aktardı.
Sevgül, AKUT Başkanı Mahruki'nin siyasi söylemlerinin kurum içinde rahatsızlık oluşturduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:
"Nasuh Mahruki'ye istifa edip siyasetle uğraşması gerektiğini söyledik. AKUT'u siyasi söylemleriyle bir taraf gibi gösteriyor. Biz taraf değiliz. Amacımız insan hayatı kurtarmak. Hepimizin siyasi düşüncesi var ama bu AKUT adı altında bunlar düşünülmez, dile getirilmez ve tartışılmaz. Siyaset üstü bir kurumuz."
EKİP ARKADAŞLARI BIRAKMASINI İSTİYOR
Yaklaşık bir hafta önce İstanbul'da Mahruki ve birim sorumlularının katılımıyla toplantı yaptıklarını anlatan Sevgül, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bu toplantıya 28 ekip katıldı. Diğer ekipler, toplantı ani olduğu için katılamadı. Mahruki'yi istifa etmesi yönünde iknaya çalıştık. Oylama yaptık. 21 ekip lideri tamamen başkanlığı, yönetim kurulu üyeliğini bırakıp onursal başkanlığa geçmesi için oy kullandı. 4 ekip lideri 'Yönetim kurulunda kalsın başkanlığı bıraksın' dedi. 3 ekip ise 'Siyasi söylemlerde bulunmasın, başkanlığı bıraksın' dedi. İstifa etmeyince bu açıklamayı yapmak zorunda kaldık. Mahruki bırakırsa AKUT rahatlayacak ve bütünlük içinde gerçek görevine dönecek. Asıl sahada yapması gereken işe odaklanacak."
kalan karakter 1000
Doğru diyi...
SOROS acil HOROZLARI Unutmayin Bide bunlarin Tele TAVUKLARI da var
Bir göçüğün altında kalsak bu adam bizi oraya gömer.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.