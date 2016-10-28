Komite toplanıyor

Savunma Sanayi İcra Komitesi, bugün toplanıyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın ilk kez başkanlık edeceği, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın da ilk kez katılacağı toplantıda, Türkiye'nin hava savunma füze sistemi başta olmak üzer milli savaş uçağı gibi projeler masaya yatırılacak. Bugün saat 14.00'te Savunma Sanayi Müşterlığı'nda toplanması planlanan komite, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu için yürütülen projeleri ele alacak. Savunma Sanayi'nin alt yapısının geliştirilmesi ve süren çalışmaların da değerlendirileceği toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları da masaya yatırılacak.
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