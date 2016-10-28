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Kanlı plan engellendi

'de yakalanan 2 üyesinin yakalanmamaları durumunda 29 Ekim'i kana bulayacakları ortaya çıktı.

Kanlı plan engellendi
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü mensubu 3 kişinin eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaşarak konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Çalışma sonrasında şüpheliler takibe alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri gece yaptıkları operasyonla S.K. ve Ö.B.'yi farklı adreslerde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda bomba yapımında kullanılan düzenek ve terör örgütüne ait döküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 29 Ekim törenlerini hedef alacağı iddia edilirken, ekipler tarafından kontrol altında tutulan şüphelilerin yakalanması olası facianın da önüne geçti.
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  • 28 Ekim 2016, Cuma 18:14
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