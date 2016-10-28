‘JeansBiri’ yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "JeansBiri" adlı Twitter hesabından "Aksilahlanma" etiketi açılması ve kampanya başlatılmasına ilişkin ihbar üzerine soruşturma başlattı. Araştırmada söz konusu hesabın sahibinin öğretmen Ahmet Kemal Aydoğdu olduğu anlaşıldı. Bu öğretmenin Elazığ'da, FETÖ bünyesinde bulunan ve darbe girişiminin ardından kapatılan Özel Yavuz Selim Koleji'nde çalıştığı saptandı.
'MAVİ TIK ' UZMANI!
Söz konusu öğretmen hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Terörle mücadele ekipleri, FETÖ'cü teröristin izine Gaziantep'te ulaştı. Aydoğdu, yine FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan bir zanlının evinde saklanırken yakalandı. Söz konusu evde bir çuval içinde yüzer dolarlık banknotlar bulundu. Bu kişinin Twitter yönetimiyle direkt irtibat sağladığı saptandı. Hatta aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin hesabındaki Twitter tescili olan 'mavi tık'ı Aydoğdu'nun onaylattığı ortaya çıktı. FETÖ'cü JeansBiri'nin irtibattabulunduğu isimler arasında ise FETÖmedyasında çalışan Bülent Keneş ileArzu Yıldız da vardı.
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