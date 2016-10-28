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’ yakalandı

’dan algı operasyonu yapan adlı hesabın sahibi ’cü öğretmen çıktı. Gaziantep’te dolar dolu çuvalla yakalandı

‘JeansBiri’ yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "JeansBiri" adlı hesabından "Aksilahlanma" etiketi açılması ve kampanya başlatılmasına ilişkin ihbar üzerine soruşturma başlattı. Araştırmada söz konusu hesabın sahibinin öğretmen olduğu anlaşıldı. Bu öğretmenin Elazığ'da, bünyesinde bulunan ve darbe girişiminin ardından kapatılan Özel Yavuz Selim Koleji'nde çalıştığı saptandı.



'MAVİ TIK ' UZMANI!
Söz konusu öğretmen hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Terörle mücadele ekipleri, FETÖ'cü teröristin izine Gaziantep'te ulaştı. Aydoğdu, yine FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan bir zanlının evinde saklanırken yakalandı. Söz konusu evde bir çuval içinde yüzer dolarlık banknotlar bulundu. Bu kişinin Twitter yönetimiyle direkt irtibat sağladığı saptandı. Hatta aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin hesabındaki Twitter tescili olan 'mavi tık'ı Aydoğdu'nun onaylattığı ortaya çıktı. FETÖ'cü JeansBiri'nin irtibatta bulunduğu isimler arasında ise FETÖ medyasında çalışan Bülent Keneş ile Arzu Yıldız da vardı.

MEVLÜT YÜKSEL
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