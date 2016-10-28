İçişleri Bakanlığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında Jandarma Genel Komutanlığında 153, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 112 çalışan görevden uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY ile iltisakı veya bu örgütle irtibatı olduğu değerlendirilen Jandarma Genel Komutanlığından 42'si subay, 56'sı astsubay, 30'u uzman jandarma çavuş, 17'si uzman erbaş, 8'i memur olmak üzere 153, Sahil Güvenlik Komutanlığından ise 52'si subay, 58'i astsubay, biri uzman erbaş biri de memur olmak üzere 112 personel açığa alındı.