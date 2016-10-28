  1. TSK'dan PKK'nın belini kıran darbe
  2. İşte AK Parti'nin başkanlık sistemi teklifi

'da operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadele operasyonları kapsamında, Genel Komutanlığında 153, Komutanlığında ise 112 personel açığa alındı.

Jandarmada dev FETÖ operasyonu

İçişleri Bakanlığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) ile mücadele kapsamında Genel Komutanlığında 153, Komutanlığında ise 112 çalışan görevden uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY ile iltisakı veya bu örgütle irtibatı olduğu değerlendirilen Jandarma Genel Komutanlığından 42'si subay, 56'sı astsubay, 30'u uzman jandarma çavuş, 17'si uzman erbaş, 8'i memur olmak üzere 153, Sahil Güvenlik Komutanlığından ise 52'si subay, 58'i astsubay, biri uzman erbaş biri de memur olmak üzere 112 personel açığa alındı.
Etiketler: , ,
  • 28 Ekim 2016, Cuma 09:10
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar