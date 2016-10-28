İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı'nın 93. Yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek kutlamalara ilişkin alınan emniyet ve trafik tedbirleri kapsamında yarın saat 07.30'dan tören bitimine kadar bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre kapatıla yollar ve alternatif güzergâhlar şöyle:

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

• Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş istikametleri,

• D-100 Topkapı istikametinden Vatan Caddesi girişi,

• 10. Yıl Caddesinden Vatan Caddesi girişi,

• Oğuzhan Caddesinden Vatan Caddesi girişi,

• Sofular Caddesinden Vatan Caddesi girişi,

• Halıcılar Caddesinden Vatan Caddesi girişi,

• Akdeniz Caddesinden Vatan Caddesi girişi,

• Akşemsettin Caddesinden Vatan Caddesi girişi,

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

• Millet Caddesi,

• Fevzi paşa Caddesi,