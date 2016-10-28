İhanet buluşması K.Irak'ta

Birbirlerine siyahla beyaz kadar zıt görünen HDP ile FETÖ'nün Kuzey Irak'ta kol kola temaslarda bulundukları ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı'nın başına 1 milyon lira ödül koyduğu FETÖ'nün İsrail ve Ortadoğu İmamı Harun Tokak'ın HDP'liler ile birlikte PKK, MLKP, TKP, YCK, ERNK ve KUK gibi terör örgütü üyeleriyle toplantıya katıldığı belirlendi.

TAN'LA YAN YANA

Uşak'ta yürütülen FETÖ soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan Harun Tokak'la bağlantılı olan ev ve işyerlerine operasyon düzenledi. Buralarda çok sayıda dijital örgütsel verilere el konuldu. Ele geçirilen bilgisayarlarda yapılan incelemelerde, Harun Tokak'ın Kuzey Irak'ta çekildiği belirlenen fotoğraflarında FETÖ-HDP-PKK işbirliğinin kanıtlarına ulaşıldı. Fotoğraflarda FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden Tokak, HDP Milletvekili

Altan Tan ile görülüyor.

BAĞLANTILARI ÇÖZÜLDÜ

Soruşturmayı derinleştiren polis, Harun Tokak ile beraberindekilerin Kuzey Irak'ta birçok terör örgütü üyesi ile toplantı yaptığını belirledi. İstihbarat birimleri Harun Tokak'ın Kuzey Irak'ta HDP Milletvekili Altan Tan'ın yanı sıra görüştüğü isimleri ve bağlantılarını deşifre etti. Soruşturma dosyasına giren belgeler ve fotoğraflarla FETÖ-HDP-PKK ortaklığı kanıtlanmış oldu.

İŞTE GÖRÜŞÜLEN O HAİN ÖRGÜTLER

İstihbarat birimlerinin tespitlere göre başına 1 milyon TL ödül konulan Harun Tokak'la birlikte Kuzey Irak'a giderek toplantıya katılan örgüt yöneticilerinin isimleri şöyle: S. K. (MLKP), U. F. (Troçkist), A. D. (TKPK), K. K. (DSİH), S. Y. (MLKP), D. A. (PKK), M. T. (PKK), Ş. S. (TKSP-PSK), Ü. A. Ç. (PKK/KCK), C. S. (PKK/KCK), T. A. (YCK-ERNK Silahlı kanat), A. F. B. (PKK/KCK), T. S. S. (KUK Kürt Ulusal Kurtuluş – CE)

HARUN TOKAK KİMDİR?

FETÖ'nün tepe yönetim kadrosunda yer alan Harun Tokak, 1997-2008 yılları arasında Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanlığı'nı yürüttü. FETÖ/PDY'nin İsrail ve Ortadoğu imamlığını yapan Harun Tokak, Fetullah Gülen'in danışmanlığını yapan Başyüceler Meslisi'nin de üyesi. Tokak İçişleri Bakanlığı tarafından aranan teröristler listesinde yeşil listede bulunuyor. Tokak'ın yakalanmasına yardımcı olanlara 1 milyon lira ödül verilecek.



AKŞAM



