  1. Komite toplanıyor
  2. İşte David Keynes

‘Halka inancı tamdı’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı , uluslararası 70 STK’ya 15 Temmuz darbe girişimini anlattı: O gece babam, ‘halkımla üstesinden gelirim’ dedi...

‘Halka inancı tamdı’
Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimini dünya çapındaki sivil toplum kuruluşlarına (STK) anlatmak amacıyla Marmara Üniversitesi (MÜ) tarafından "Başarısız Darbe Girişimi Sonrası Türkiye'de Sivil Toplumun Geleceği" programı düzenlendi. MÜ İlahiyat Fakültesi öncülüğünde, SABAH Gazetesi sponsorluğunda Altunizade Raşit Küçük Kültür Merkezi'ndeki programa, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Dr. , darbe girişiminde yaralanan gaziler ile dünya genelinden 70'ten fazla STK temsilcisi katıldı. 15 Temmuz'da yaşananları anlatan Dr. Esra Albayrak şunları söyledi: Ülkemiz, her 10 yılda bir darbeyle karşı karşıya gelmiştir. Son 12 yılda da AK Parti döneminde ülkemizde önemli reformlar yapıldı. Halkımızın demokrasiye inancı 15 Temmuz hadisesinde bir kez daha görüldü. Türkiye çeşitli terör örgütleriyle mücadele ediyor. Ancak en büyük saldırı o gece FETÖ'den geldi. Ben, annem babam, eşim ve çocuklarımla birlikte Marmaris'teydik. Çocuklarımla vakit geçirirken, o sırada babama bir akrabamızdan telefon geldi. Endişeli sesle, askeri bir kalkışmanın olduğunu söyledi. Birkaç dakika sonra eşime gelen telefonda Ankara'da uçakların alçak uçuş yaptığını söylediler. Bizi bir bilinmeyen korkusu sarmaya başladı. Ama babam, o sırada çok kararlı duruyordu. 'Ben halkımla teşebbüsün üstesinden gelebilirim' dedi. Babamın halkına olan inancı tamdı...
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar