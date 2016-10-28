‘Halka inancı tamdı’

Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimini dünya çapındaki sivil toplum kuruluşlarına (STK) anlatmak amacıyla Marmara Üniversitesi (MÜ) tarafından "Başarısız Darbe GirişimiSonrası Türkiye'deSivil Toplumun Geleceği" programı düzenlendi. MÜ İlahiyat Fakültesi öncülüğünde, SABAH Gazetesi sponsorluğunda Altunizade Raşit Küçük Kültür Merkezi'ndeki programa, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Dr. Esra Albayrak, darbe girişiminde yaralanan gaziler ile dünya genelinden 70'ten fazla STK temsilcisi katıldı. 15 Temmuz'da yaşananları anlatan Dr. Esra Albayrak şunları söyledi: Ülkemiz, her 10 yılda bir darbeyle karşı karşıya gelmiştir. Son 12 yılda da AK Parti döneminde ülkemizde önemli reformlar yapıldı. Halkımızın demokrasiye inancı 15 Temmuz hadisesinde bir kez daha görüldü. Türkiye çeşitli terör örgütleriyle mücadele ediyor. Ancak en büyük saldırı o gece FETÖ'den geldi. Ben, annem babam, eşim ve çocuklarımla birlikte Marmaris'teydik. Çocuklarımla vakit geçirirken, o sırada babama bir akrabamızdan telefon geldi. Endişeli sesle, askeri bir kalkışmanın olduğunu söyledi. Birkaç dakika sonra eşime gelen telefonda Ankara'da uçakların alçak uçuş yaptığını söylediler. Bizi bir bilinmeyen korkusu sarmaya başladı. Ama babam, o sırada çok kararlı duruyordu. 'Ben halkımla teşebbüsün üstesinden gelebilirim' dedi. Babamın halkına olan inancı tamdı...
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