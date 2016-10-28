Vatandaş hizmet görüyor

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan 28 belediye arasında bulunan Van'ın Edremit ve Erciş belediyeleri ile Hakkari Belediyesi'nde çalışmalara hız verildi.

İçişleri Bakanlığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve destek verdikleri gerekçesiyle haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında görevden alınan belediye başkanlarının yerine KHK kapsamında görevlendirilen belediye başkanları, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek için çalışmalarını sürdürüyor.





VAN'DA DA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Van'ın Edremit ve Erciş ilçelerinde göreve başladıkları günden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye başkanları, yolları kullanılmayacak derecede bozuk olan mahallelerde yol yapım ve onarım çalışması başlattı.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Sevgi Evleri mevkinde başlayan ve Elmalık, Bakacık, Eski Cami mahalleleriyle Yeni TOKİ Mahallesi'ne kadar süren ana yol ve sokaklarda kilitli parke döşendi.

Belediye ekipleri çalışmalar kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün bulunduğu mevkinin ön kısmındaki engebeli arazide de yeni bir yolun imar işlemlerini tamamlayarak, yolu kullanıma hazır hale getirdi.

Merkez ve kırsal ayırımı yapmadan tüm kesimlere hizmet götürme anlayışıyla çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Bakacık Mahallesi yolunda da stabilize çalışmaları başlatarak, yolun bir kısmına kilitli parke taşı döşedi.

Ekipler ayrıca, ilçedeki Edremit İlkokulu ve Ortaokulu önünde de çevre düzenlemesi çalışması yürüterek, öğrencilerin kullandığı güzergahları daha kullanılır duruma getirdi.





UZUN BİR ARADAN SONRA İLK DEFA YOLLAR ONARILDI

Elmalık Mahallesi Muhtarı Seyfettin Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyeye yapılan yeni görevlendirmeden memnun olduklarını belirterek, yeni görevlendirmeyle ilçedeki birçok yolda çalışma yapıldığını vurguladı.

Önceki belediye başkanı döneminde ekiplerin çalışma yürütmediğine dikkat çeken Gündoğdu, ilçede uzun bir süredir ilk defa yol çalışmalarının başlatıldığını gördüklerini anlattı.

Öğrencilerden Uğur Çiçek ise çalışmalar nedeniyle belediye ekiplerine teşekkür ederek, "Önceden yolumuz olmadığında kış aylarında sıkıntı ve zorluklar çekiyorduk. Kışın çamurdan geçemiyorduk. Uzun bir aradan sonra yollarımızın yapılması bizi çok memnun etti." diye konuştu.





ERCİŞ'E YENİ İMAJ KAZANDIRILIYOR

Erciş Belediyesi ekipleri de ilçede başlattığı hizmet atağını dört koldan sürdürmeye devam ediyor. Ekipler, ilçedeki kaldırımları boyayarak yolların modern bir görünüme kavuşmasını sağladı.

Bir yandan yapımı süren projelerin tamamlanması için seferber olan ekipler, diğer yandan da kış mevsimi için hazırlıklarına devam ediyor. İlçedeki trafik sorununu çözmek için kolları sıvayan ekipler, ücretsiz otopark inşa ederek sürücü ve yaya trafiğini önemli oranda rahatlattı.

Ekipler, sahil yolunda da çalışma başlatarak ilçeye yeni bir imaj kazandırmak için kaldırımları yeniledi.

HAKKARİ'DE DE HİZMETLER SÜRÜYOR

Hakkari'de de yeni görevlendirmeyle hız verilen çalışmalar birçok mahallede eş zamanlı yürütülüyor.

Belediye Başkanı Cüneyt Epcim, belediye ekiplerince sürdürülen çalışmaları inceleyerek, hızlandırılması talimatını verdi.

Başkan Epcim, yaptığı açıklamada, Hakkari halkının özlemini çektiği hizmetleri getirmeye çalışacaklarını söyledi.

Kentte yaşanan içme suyu sıkıntısının giderilmesi için çalışma seferberliği başlattıklarını belirten Epcim, alt ve üst yapı projelerini teknik ekiple değerlendirdiklerini kaydetti.

"HAKKARİ ÖZLEMİNİ ÇEKTİĞİ ALT VE ÜST YAPIYA KAVUŞUYOR"

Epcim, projelerin daha hızlı bir şekilde ilerlemesi için adım atmaya çalıştıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu projeleri yaparken özellikle İller Bankası'ndan güzel bir destek aldık. Bunun haricinde İl Özel İdaremiz bize çok ciddi destek veriyor. Başta Sayın Valimiz olmak üzere İl Özel İdaresine de çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar Hakkari'de devam edecek. Bizler elimizden geldiğince Hakkari halkının özlemini çektiği bu alt ve üst yapı çalışmalarını halletmeye çalışacağız. İçme suyunun şehrimize hızlı bir şekilde getirilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Epcim, 2017 yılında kenti, özlemini çektiği alt ve üst yapıya kavuşturacaklarını kaydetti.