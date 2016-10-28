Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğindeki değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin 2. maddesinin dördüncü fıkrasının b, c ve ç bentlerinde yer alan "Garnizon komutanı" ve aynı yönetmeliğin 3. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Garnizon komutanlığı" ibareleri yürürlükten kaldırıldı.

Aynı yönetmeliğin 4. maddesinin ikinci fıkrasının b bendinin 1 numaralı alt bendinde yer alan "Garnizon komutanı" ve "Türk Silahlı Kuvvetlerine ait çelenk onun sağına" ibareleri, 3 numaralı alt bendindeki "Garnizon komutanı ve" ibaresi ile 5 numaralı alt bendinde yer alan "Garnizon komutanı" ibaresi de metinden çıkarıldı.

Yönetmeliğin 7. maddesinin ikinci fıkrasının b bendinin 1 numaralı alt bendinde yer alan "Garnizon komutanı" ve "Türk Silahlı Kuvvetlerine ait çelenk onun sağına" ibareleri, 2 ve 3 numaralı alt bentlerinde yer alan, "Garnizon komutanı ve" ibareleri ile 4 numaralı alt bendinde yer alan, "Garnizon komutanı" ibaresi ile aynı yönetmeliğin eki 1 sayılı listenin 2 numaralı sırasında yer alan, "Garnizon komutanı" ve 8 numaralı sırasında yer alan "Garnizon komutanınca tespit edilecek" ibareleri de yürürlükten kaldırıldı.