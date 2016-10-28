  1. Acı kayıp
  2. Ölüm ayırdı

Dön gel Ümmühan

Dön gel Ümmühan
Tekirdağ'da ailesiyle yaşayan 22 yaşındaki Ümmühan Korkmaz, bir hafta önce evinden "İşe gidiyorum" diyerek ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi, kızlarının eve gelmemesi üzerine gidebileceği her yeri aradı, ancak sonuç alamadı. Ümmühan'ın cep telefonuna da cevap vermemesi üzerine polise kayıp başvurusunda bulunuldu. Baba Celal Korkmaz, kızlarından bir haftadır haber alamadıklarını belirterek, "Nerede olduğunu merak ediyorum. En azından bir arayarak nerede olduğunu söylesin. Hayatından endişe duyuyoruz" dedi.
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