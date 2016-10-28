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Doğum gününde şiirlerle anıldı

Doğum gününde şiirlerle anıldı
Antalya'nın Kaş ilçesinde bıçaklanarak öldürülen , doğum gününde şiirlerle anıldı. Törene yerleşik yabancıların da aralarında bulunduğu çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 500 kişi katıldı. Toplanan grup, kadına yönelik şiddeti alkışlarla protesto etti. Özdemir için doğum günü armağanı olarak şiirler okudu. Zürih'te yaşayan 29 yaşındaki bankacı Fulya Özdemir geçen yıl Kaş'a yerleşmişti. Talihsiz kadın cezaevi firarisi Atilla Makta'nın bıçak darbeleriyle hayata veda etmişti.
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