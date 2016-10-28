Antalya'nın Kaş ilçesinde bıçaklanarak öldürülen Fulya Özdemir, doğum gününde şiirlerle anıldı. Törene yerleşik yabancılarında aralarında bulunduğuçoğunluğu kadınlardanoluşan yaklaşık 500 kişi katıldı.Toplanan grup, kadına yönelikşiddeti alkışlarla protestoetti. Özdemir için doğum günüarmağanı olarak şiirler okudu. Zürih'te yaşayan 29 yaşındaki bankacı Fulya Özdemir geçen yıl Kaş'a yerleşmişti. Talihsiz kadın cezaevi firarisi Atilla Makta'nın bıçak darbeleriyle hayata veda etmişti.
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