  1. KPSS ihbarcısına 'etkin pişmanlık' imkanı
  2. İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

'nın yeni sözcüsü Müftüoğlu oldu

Sözcülüğü görevine Büyükelçi atandı.

Dışişleri Bakanlığının yeni sözcüsü belli oldu

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'a Büyükelçi olarak atanan sözcü Tanju Bilgiç'in yerine 2015'te Dakka Büyükelçiliği'nden merkeze dönen Büyükelçi getirildi.

Sözcü Müftüoğlu, aynı zamanda Enformasyon Genel Müdürü oldu ve böylelikle sözcülük makamı da yeniden Büyükelçi seviyesine çıkarıldı.
Etiketler: ,
  • 28 Ekim 2016, Cuma 18:35
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar