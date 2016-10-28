Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'a Büyükelçi olarak atanan sözcü Tanju Bilgiç'in yerine 2015'te Dakka Büyükelçiliği'nden merkeze dönen Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu getirildi.
Sözcü Müftüoğlu, aynı zamanda Enformasyon Genel Müdürü oldu ve böylelikle sözcülük makamı da yeniden Büyükelçi seviyesine çıkarıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.