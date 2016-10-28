Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'a Büyükelçi olarak atanan sözcü Tanju Bilgiç'in yerine 2015'te Dakka Büyükelçiliği'nden merkeze dönen Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu getirildi.

Sözcü Müftüoğlu, aynı zamanda Enformasyon Genel Müdürü oldu ve böylelikle sözcülük makamı da yeniden Büyükelçi seviyesine çıkarıldı.