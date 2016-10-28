Diri diri yaktı

Antalya'da önceki gün Zekai Ş. (48) ile eşi Nursen Ş. (38) tartıştı. İkili birbirine girdi. Çılgına dönen adam, evden çıktı. Elinde bir şişe benzinle geri döndü. 9 yaşındaki kızlarını da dışarıya yolladı. Eşinin üzerine benzin döktükten sonra ateşe verdi. Talihsiz kadın alevler içinde kalırken, Zekai Ş. de yandı. Komşuları polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın söndürülürken, yüz ve vücutlarında ağır yanıklar bulunan çift hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.