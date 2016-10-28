Diri diri yaktı

Antalya'da önceki gün Zekai Ş. (48) ile eşi NursenŞ. (38) tartıştı. İkili birbirine girdi. Çılgına dönen adam, evden çıktı. Elinde bir şişe benzinle geri döndü. 9 yaşındaki kızlarını da dışarıya yolladı. Eşinin üzerinebenzin döktükten sonra ateşeverdi. Talihsiz kadın alevler içinde kalırken, Zekai Ş. de yandı. Komşuları polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın söndürülürken, yüz ve vücutlarındaağır yanıklar bulunan çifthastaneye kaldırılarak tedavialtına alındı.
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