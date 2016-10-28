Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre; bugün saat 17.47'de, merkez üssü Babadağ İlçesi olan ve 3.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı 5.9 kilometre yerin altında meydana gelirken, herhangi bir mal ve can kaybı ile yaralanma olmadığı belirtildi.
Denizli'de korkutan deprem
Denizli'de merkez üssü Babadağ İlçesi olduğu belirlenen Richter ölçeğine göre 3.2 büyülüğünde deprem meydana geldi.
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