Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre; bugün saat 17.47'de, merkez üssü Babadağ İlçesi olan ve 3.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı 5.9 kilometre yerin altında meydana gelirken, herhangi bir mal ve can kaybı ile yaralanma olmadığı belirtildi.