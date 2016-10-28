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'de korkutan

'de merkez üssü Babadağ İlçesi olduğu belirlenen Richter ölçeğine göre 3.2 büyülüğünde meydana geldi.

Denizlide korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre; bugün saat 17.47'de, merkez üssü Babadağ İlçesi olan ve 3.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı 5.9 kilometre yerin altında meydana gelirken, herhangi bir mal ve can kaybı ile yaralanma olmadığı belirtildi.
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  • 28 Ekim 2016, Cuma 19:09
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